Rayman The Boardgame: Ubisoft-Held kommt von der Konsole aufs Spielbrett

Noch im dritten Quartal 2024 sollen zwei bis fünf Spieler in "Rayman The Boardgame" die Abenteuer des namensgebenden Protagonisten auch analog erleben können.

Die „Rayman“-Serie ging 1995 an den Start. Mit Spin-offs und Portierungen sind mittlerweile mehr als ein Dutzend Titel erhältlich, wobei der letzte offizielle Teil der Hauptserie mehr als zehn Jahre zurückliegt.

Statt eines neuen Titels in der digitalen Welt wurde überraschend eine Brettspiel-Umsetzung angekündigt. Sie hat bereits eine offizielle Internetpräsenz, auf der sich Interessierte für einen Newsletter anmelden können.

Zwei bis fünf Spieler sollen unterhaltsame Abenteuer erleben

„Rayman The Boardgame“ wird von Maxime Tardif und FLYOS entwickelt. FLYOS dürfte einigen ein Begriff sein, da diese in der Vergangenheit auch Spiele zu „Vampires: The Masquerade“ und „Werewolf The Apocalypse“ hervorgebracht haben.

In „Rayman The Boardgame“ sollen zwei bis fünf Fans im Alter von 7 bis 77 Jahren gemeinsame Abenteuer auf der Lichtung der Träume erleben.

Das Bild auf der Webseite zeigt die Verpackung des Boardgames. Zusätzlich sind zwei Spielfiguren zu erkennen. Neben Rayman gibt es eine Miniatur von Globox, der ebenfalls aus den Spielen bekannt ist. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei den beiden um die primären Spielfiguren. Welche anderen Charaktere spielbar sind und ob es auch Miniaturen der Gegner gibt, ist aktuell ungewiss.

Interessant wäre auch, ob die Miniaturen in einer unbemalten Variante angeboten werden, damit Spieler diese bei Interesse selbst gestalten können.

Wann erscheint das Brettspiel? Bisher ist nur bekannt, dass die Veröffentlichung im dritten Quartal 2024 erfolgen soll. Tag oder Monat wurden nicht genannt. Der Preis für „Rayman The Boardgame“ ist ebenfalls eine offene Frage.

Geht es mit der Reihe weiter? 2020 sorgte Michel Ancel, der Schöpfer der Spiele, für Negativ-Schlagzeilen. Nach seinem Rückzug aus der Spielebranche gab es Hinweise, dass der Grund für sein Ausscheiden eine interne Untersuchung war. Eingeleitet wurde diese angeblich, nachdem Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen seinen Führungsstil erhoben hatten.

Brettspiel-Umsetzungen von Videospielen sind im Trend

Mit dem Bordgame schließt sich „Rayman“ vielen anderen Spielen an, die in den letzten Jahren eine Brettspiel-Umsetzung bekamen. Bekannt sind hier unter anderem die analogen Editionen von „Bloodborne“, „This War of Mine“ und „Frostpunk“. Aber auch Klassiker wie „Heroes of Might and Magic“ werden immer mal wieder als Spiele mit Miniaturen umgesetzt.

