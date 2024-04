Cyberpunk 2077: Weitere Inhalte denkbar? Director Amatangelo streut Hinweis

Im letzten Monat wies CD Projekt darauf hin, dass das Studio mit dem Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ abgeschlossen hat. Nachdem es im Zuge dieser Ankündigung hieß, dass zumindest kleinere Updates weiter denkbar wären, ging der verantwortliche Game Director Gabe Amatangelo in einem Interview etwas näher ins Detail.

In der aktuellen Ausgabe des „Friends Per Second Podcasts“ wurde der Game Director gefragt, ob die potenziell kommenden Updates zu „Cyberpunk 2077“ auch neue Inhalte umfassen könnten. Diesbezüglich wollte sich Amatangelo zwar auf nichts festlegen, ließ die Möglichkeit nach neuen Inhalten allerdings offen.

Mit umfangreichen Content-Updates sollten wir laut Amatangelo jedoch nicht rechnen. Stattdessen sind allenfalls kleinere neue Inhalte denkbar, an denen ein überschaubarer Teil des Entwicklerteams arbeiten würde.

Der Game Director über neue Inhalte

„Es könnte in Zukunft ein paar Kleinigkeiten geben“, sagte Amatangelo. „Es kommt wirklich darauf an, wie der Fokus auf der Fortsetzung von Cyberpunk liegt und wie sich die Möglichkeiten ergeben. Wenn es so etwas wie eine Kleinigkeit gibt… eine tief hängende Frucht, wenn man so will, und jemand im Team, der leidenschaftlich daran interessiert ist, sind wir offen dafür.“

„Wer kann schon sagen, was die nächsten Jahr mit sich bringen? Aber es wird nichts Großes“, ergänzte der Game Director und wies darauf hin, dass der interne Fokus von CD Projekt mittlerweile auf dem nächsten Ableger der „The Witcher“-Reihe liegt.

Zudem arbeitet CD Projekt an einem Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“, der sich unter dem Codenamen „Project Orion“ in Entwicklung befindet.

Nachfolger befindet sich in der Konzeptphase

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen lieferte uns CD Projekt im letzten Monat Status-Updates zu den Projekten, an denen das Studio aktuell arbeitet. Bezüglich des Nachfolgers zu „Cyberpunk 2077“ führte CD Projekt aus, dass sich das verantwortliche Team aktuell aus 47 Menschen zusammensetzt.

Weiter hieß es, dass sich „Project Orion“ weiterhin in der Konzeptphase befindet. Daher sollten wir auf absehbare Zeit nicht mit weiteren Details oder Ankündigungen zum Nachfolger von „Cyberpunk 2077“ rechnen.

„Cyberpunk 2077“ erschien ursprünglich im Dezember 2020 für den PC, die PS4 und die Xbox One. Nach dem katastrophalen Konsolen-Launch besserte CD Projekt mit diversen technischen Updates nach. Zudem ließ das Studio Umsetzungen für die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S folgen.

Trotz der bewegten Geschichte entwickelte sich das Rollenspiel für CD Projekt zu einem kommerziellen Erfolg und verkaufte sich bis zum Oktober 2023 mehr als 25 Millionen Mal.

Quelle: Comicbook

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren