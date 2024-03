CD Projekt: Liefert Status-Updates zu The Witcher 4, dem Cyberpunk 2077-Sequel und mehr

Im aktuellen Geschäftsbericht lieferte uns CD Projekt Status-Updates zu diversen Titeln, an denen das polnische Studio derzeit arbeitet. Darunter "The Witcher 4" und "Project Orion", dem Nachfolger zu "Cyberpunk 2077".

Im Rahmen einer Investorenkonferenz zu den aktuellen Quartalsergebnissen lieferten uns die Verantwortlichen von CD Projekt Status-Updates zu diversen Titeln, an denen derzeit gearbeitet wird.

Nachdem CD Projekt im Februar bekannt gab, dass „Project Orion“, der Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“, in die aktive Entwicklung startete, wies CD Projekt anlässlich der neuen Geschäftszahlen darauf hin, dass sich das Projekt weiterhin in der Konzeptphase befindet. Aktuell arbeiten 47 Entwicklerinnen und Entwickler an „Project Orion“.

Ein kleineres Team von 17 Leuten beschäftigt sich weiterhin mit „Cyberpunk 2077“ und den letzten Updates zum 2020 veröffentlichten Rollenspiel. Hier wird allerdings davon ausgegangen, dass dieses Team in den nächsten Monaten weiter schrumpft.

Wie steht es um The Witcher 4?

Ein weiterer Titel, über den CD Projekt sprach, ist der erste Teil der neuen „The Witcher“-Trilogie. Das Rollenspiel entsteht unter dem Arbeitstitel „Project Polaris“ und steht derzeit im Fokus der internen Bemühungen. Laut CD Projekt arbeitet ein 403 Menschen starkes Team an „Project Polaris“.

Umgerechnet entspricht dies 64 Prozent der kompletten Belegschaft. Doch wie weit ist die Entwicklung des neuen „The Witcher“-Abenteuers fortgeschritten? Laut CD Projekts CEO Adam Badowski befindet sich „Project Polaris“ weiterhin in der Vorproduktion. Intern geht das Studio allerdings davon aus, dass die Vollproduktion im Laufe des Jahres 2024 startet.

Ebenfalls noch in der Vorproduktion befindet sich das Spin-off „Project Sirius“, dessen Entwicklung 2023 neu gestartet wurde. Hier bringt es das verantwortliche Team auf eine Größe von 37 Entwicklerinnen und Entwicklern.

Das The Witcher-Remake und eine neue Marke

Derzeit noch in der Konzeptphase befindet sich das 2022 angekündigte Remake zum originalen „The Witcher“. Die Neuauflage versteht sich laut CD Projekt als eine moderne Neuinterpretation des Rollenspiel-Klassikers und wird vom Studio Fool’s Theory entwickelt.

Da das Remake nicht intern entsteht, kann CD Projekt nicht sagen, wie viele Menschen derzeit an dem Projekt arbeiten.

Den Schlusspunkt unter die behandelten Projekte setzte „Project Hadar“. Bei „Project Hadar“ haben wir es mit einer neuen Rollenspiel-Marke von CD Projekt zu tun, an der ein 20 Mitglieder starkes Team arbeitet. Auch hier spricht CD Projekt davon, dass sich der Titel noch in der Konzeptphase befindet. Auf absehbare Zeit sollten wir also nicht mit konkreten Details rechnen.

Den Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal nutzte CD Projekt auch, um uns konkrete Zahlen zum Erfolg von „Cyberpunk 2077“ zu liefern.

