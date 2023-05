The Witcher: Entwicklung wieder auf Kurs – CD Projekt liefert Status-Update zu Project Sirius

"The Witcher": Es wird an mehreren neuen Projekten gearbeitet.

Ende März räumte CFO Piotr Nielubowicz in einer Telefonkonferenz gegenüber Investoren ein, dass sich die Verantwortlichen von CD Projekt dazu entschlossen, das „The Witcher“-Spin-off „Project Sirius“ auf den Prüfstand zu stellen und neu zu bewerten.

Allerdings ging es nicht darum, das Konzept an sich zu verwerfen. Stattdessen wurden verschiedene Elemente des Spin-offs überdacht und die Entwicklung bis zu einem gewissen Grad neu gestartet. Wie aus einer aktuellen Mitteilung von CD Projekt hervorgeht, ist die Neubewertung des Spin-offs abgeschlossen, so dass weiter an „Project Sirius“ gearbeitet werden kann.

Weiter führte das polnische Studio aus, dass sich die Entwicklung wieder auf Kurs befindet und dass die „Arbeiten zur Definition eines neuen Frameworks nun abgeschlossen sind.“ Wann mit konkreten Details oder gar der offiziellen Enthüllung des Spin-offs zu rechnen ist, ließ CD Projekt weiter offen.

Was hat es mit Project Sirius auf sich?

„Project Sirius“ befindet sich unter der Aufsicht von CD Projekt bei den „The Flame and the Flood“-Machern von Molasses Flood in Entwicklung und wurde im vergangenen Oktober offiziell angekündigt. Mit dem Spin-off, das Einzelspieler- und Mehrspieler-Elemente in sich vereinen wird, soll das Universum von „The Witcher“ durch neue Ansätze erweitert werden.

Mehr Informationen wurden bisher nicht genannt. Bei „Project Sirius“ handelt es sich übrigens nicht um das einzige „The Witcher“-Projekt, an dem aktuell gearbeitet wird. Darüber hinaus befindet sich eine neue Trilogie in Entwicklung, die mit „Project Polaris“ ihren Anfang nehmen wird.

Auf absehbare Zeit sollten wir allerdings nicht mit handfesten Eindrücken zum nächsten großen „The Witcher“-Titel rechnen. Stattdessen wies CD Projekt im Oktober 2022 darauf hin, dass sich das Rollenspiel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Daher sei nicht vor 2025 mit dem Release von „Project Polaris“ zu rechnen.

Den vorläufigen Schlusspunkt unter die Neuankündigungen zu „The Witcher“ setzte das Remake zum ersten „The Witcher“, das sich laut offiziellen Angaben als eine moderne Neuinterpretation des Rollenspiel-Klassikers mit einer Open-World verstehen wird. Entwickelt wird das Remake von Fool’s Theory und CD Projekt.

