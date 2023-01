The Witcher: Neues Spiel könnte Koop und prozedurale Generierung bieten

The Molasses Flood arbeitet an einem Spiel, das auf der "The Witcher"-Reihe basiert. Aktuelle Stellenanzeigen könnten erste Details zu diesem Projekt liefern.

Fans von „The Witcher“ können sich in den kommenden Jahren auf einige Spiele einstellen, die auf diesem Universum basieren, aber nicht allesamt von CD Projekt entwickelt werden. Mit dabei ist „Project Sirius“, ein Spiel an dem der „Drake Hollow“-Entwickler The Molasses Flood arbeitet. Während offizielle Informationen weitgehend ausstehen, verraten Stellenanzeigen, wohin die Reise gehen könnte.

Die Anzeigen deuten darauf hin, dass das Spiel über Multiplayer-Elemente verfügen wird, was durch die Ausschreibung für die Position des Senior Multiplayer Designers quasi bestätigt ist. In der Stellenbeschreibung werden Koop und „fesselnde Multiplayer-Gameplay-Features, Spielmodi, Spielerprogression und soziale Systeme“ erwähnt.

Prozedural generierte Leveldesign?

In der Ausschreibung für den Technical Game Designer wird im Abschnitt „Nice to haves“ die Erfahrung mit prozeduralen Generierungssystemen genannt, was darauf schließen lässt, dass „Project Sirius“ möglicherweise prozedural generiertes Leveldesign enthalten wird, ähnlich wie in früheren Spielen von The Molasses Flood.

Der Eintrag für den Narrative Director erwähnt zudem Dinge wie „verzweigte“ und „kinoreife“ Geschichten sowie „gesprochene Dialoge“, während die Stellenanzeige für einen Senior World Builder ein „stilisiertes“ Spiel in Aussicht stellt.

CD Projekt selbst sprach im vergangenen Jahr recht grob über „Project Sirius“ und erklärte, dass sich der Titel in der Vorproduktion befindet. Es ist daher unwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zeit Neuigkeiten zum Spiel geben wird.

Zudem besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Features und Mechaniken, die der Entwickler ursprünglich einbauen wollte, im Laufe der Entwicklung wieder verworfen werden, sodass die Hinweise in den Stellenanzeigen mit Vorsicht zu genießen sind.

Spielern, denen das mutmaßliche Konzept von „Projekt Sirius“ nicht zusagt, können den Titel getrost ignorieren, ohne auf neue „The Witcher“-Spiele verzichten zu müssen. Zu den ebenfalls neuen Projekten in der laufenden Produktion gehört ein Hauptspiel, das eine neue Saga innerhalb der Serie einleiten wird. Hinzukommt ein grundlegendes Remake des ersten „Witcher“-Spiels.

