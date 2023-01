The Witcher 3: „Geralt & Ciri“-Trailer zelebriert den Retail-Release für die PS5

The Witcher 3:

Ab sofort kann die Complete-Edition zum gefeierten Rollenspiel "The Witcher 3: Wild Hunt" auf der PlayStation 5 auch in Form einer Retail-Fassung erworben werden. Zur Feier des Tages stellte CD Projekt einen Trailer bereit, der auf das Band zwischen Geralt und Ciri eingeht.

"The Witcher 3: Wild Hunt" wurde für die PlayStation 5 optimiert.

Vor ein paar Wochen wurde die technisch überarbeitete Next-Gen-Fassung des beliebten Rollenspiels „The Witcher 3: Wild Hunt“ in einer digitalen Version für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Wer sich das gefeierte Abenteuer von Geralt lieber in Form einer Retail-Fassung in das heimische Regal stellen möchte, kann die Complete-Edition zu „The Witcher 3: Wild Hunt“ auf den Konsolen der aktuellen Generation ab sofort auch in einer Disc-Fassung erwerben.

Passend zum Release der Retail-Version für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S stellte CD Projekt einen Trailer bereit, der euch ausgewählte Szenen aus dem Rollenspiel-Abenteuer liefert. Darüber hinaus wird ein wenig näher auf das Band zwischen Geralt und Ciri eingegangen.

Diese Verbesserungen warten auf euch

Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S warten zum einen diverse technische und grafische Verbesserungen, massiv reduzierte Ladezeiten sowie die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Darstellungs-Modi zu wählen. Je nach persönlicher Präferenz könnt ihr euch hier für eine 4K-Auflösung, eine höhere Framerate oder eine Aktivierung des Ray-Tracings entscheiden. Exklusiv auf der PlayStation 5 ist zudem eine Unterstützung der DualSense-Features mit von der Partie, die laut Entwicklerangaben für eine noch intensivere Spielerfahrung sorgt.

Neben der Kampagne von „The Witcher 3: Wild Hunt“ umfasst die Complete-Edition natürlich die beiden umfangreichen Download-Erweiterungen „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“. Hinzukommen eine Quest auf Basis der Netflix-Serie von „The Witcher“ sowie 16 Inhalte, die von der Community erschaffen und von den Entwicklern von CD Projekt in die Complete-Edition übernommen wurden.

„The Witcher 3: Wild Hunt“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Wie CD Projekt im letzten Jahr bestätigte, wird bereits an einem neuen „The Witcher“-Abenteuer gearbeitet, das aber nicht vor 2025 erscheinen wird.

Auch das ebenfalls 2022 angekündigte Remake zum ersten „The Witcher“ hat laut dem Studio noch einiges an Entwicklungszeit vor sich.

