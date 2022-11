The Witcher Remake: Eine moderne Neuinterpretation mit einer Open-World

Wie die Entwickler von CD Projekt vor einigen Wochen bekannt gaben, verfolgt das polnische Studio mit der „The Witcher“-Marke ambitionierte Zukunftspläne.

So wird nicht nur an einer komplett neuen Trilogie in der Welt von „The Witcher“ gearbeitet. Darüber hinaus kündigte CD Projekt kürzlich ein Remake zum originalen „The Witcher“ aus dem Jahr 2007 an, das in Zusammenarbeit mit Fool’s Theory entsteht. Bei Fool’s Theory handelt es sich um ein frisch gegründetes Studio, das sich zu großen Teilen aus Entwicklern zusammensetzt, die in der Vergangenheit an der „The Witcher“-Reihe gearbeitet haben.

Wie CD Projekt im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen bestätigte, wird es sich beim Remake zum ersten großen Abenteuer von Geralt nicht einfach um eine 1:1-Umsetzung in einem neuen technischen Gewand handeln.

Eine offene Welt voller spannender Geschichten

Stattdessen spricht das Studio im Geschäftsbericht von einer modernen Interpretation des Rollenspiel-Klassikers, die im spielerischen Bereich eine spannende Neuerung spendiert bekommt. Im Gegensatz zum 2007 veröffentlichten Original wird das Remake zu „The Witcher“ nämlich mit einer klassischen Open-World versehen, wie wir sie beispielsweise aus „The Witcher 3: Wild Hunt“ kennen. Ohne näher ins Detail zu gehen, wies CD Projekt darauf hin, dass die offene Welt des Remakes von ihren Geschichten angetrieben wird.

Unklar ist aktuell noch, wann und für welche Plattformen das Remake zu „The Witcher“ veröffentlicht wird. Da sich die Neuauflage laut offiziellen Angaben noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet und auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt wird, können wir aber wohl von einem Release für den PC sowie die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S ausgehen.

Weitere Meldungen zu The Witcher:

Ebenfalls noch in den Sternen steht, ob wir uns in der englischsprachigen Version des Remakes auf eine Rückkehr des originalen Geralt-Sprechers Doug Cockle einstellen dürfen. Dieser wurde laut eigenen Angaben bisher nämlich nicht von CD Projekt kontaktiert und erfuhr lediglich aus den Medien von der Rückkehr des Rollenspiel-Klassikers.

Quelle: CD Projekt

Weitere Meldungen zu The Witcher.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren