The Witcher Remake: Geralt-Sprecher Cockle wurde bisher nicht von CD Projekt kontaktiert

Im vergangenen Monat kündigte CD Projekt ein Remake zum hauseigenen Rollenspiel-Klassiker "The Witcher" an. Wie Geralt-Sprecher Doug Cockle im Interview mit Eurogamer einräumte, weiß er zum Remake aktuell genauso viel wie wir, da er bislang nicht von CD Projekt kontaktiert wurde.

Nach der Bestätigung, dass an einer komplett neuen Trilogie im „The Witcher“-Universum gearbeitet wird, überraschte uns CD Projekt Ende Oktober mit der Ankündigung eines Remakes zum originalen „The Witcher“ aus dem Jahr 2007.

Abgesehen von der Tatsache, dass sich das Remake noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet und auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht, wissen wir im Prinzip noch nichts. Und damit befinden wir uns in prominenter Gesellschaft. Wie Doug Cockle, der Geralt in den bisherigen „The Witcher“-Titeln seine Stimme lieh, im Interview mit Eurogamer einräumte, hat er von der offiziellen Ankündigung des „The Witcher“-Remakes ebenfalls aus den Medien erfahren.

Kontaktiert wurde er von CD Projekt bisher nämlich nicht.

Originale Sprachaufnahmen über 17 Jahre alt

Daher ist aktuell auch noch unbestätigt, ob wir Doug Cockle in der englischsprachigen Version des „The Witcher“-Remakes ein weiteres Mal in der Rolle von Geralt hören werden. Als sicher gilt allerdings, dass die Dialoge für das Remake neu aufgenommen werden. Schließlich stammen die Sprachaufnahmen des ersten „The Witcher“-Titels aus dem Jahr 2005 und dürften qualitativ nicht mehr in ein modernes Remake passen.

„Ich wäre sofort dabei“, führte Cockle zu möglichen Neuaufnahmen der Dialoge aus. „Ich weiß im Moment so viel darüber wie ihr. Alles, was ich weiß, ist, dass CD Projekt Red angekündigt hat, dass sie Witcher 1 in der Unreal Engine 5 neu machen werden, und das ist es, was ich weiß. Ich weiß nicht, ob sie mich zurückholen werden, um die Dialoge neu aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob sie die Dialoge aus Witcher 1 so verwenden werden, wie sie existieren. Ich weiß es nicht.“

Related Posts

Das Remake zu „The Witcher“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Quelle: Eurogamer

Weitere Meldungen zu The Witcher.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren