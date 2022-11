The Witcher – A new Saga begins: Game-Director der neuen Trilogie bestätigt

In den vergangenen Wochen bestätigten die Verantwortlichen von CD Projekt gleich mehrere neue Projekte, die sich aktuell in Entwicklung befinden – darunter einen Nachfolger zum Ende 2020 veröffentlichten Rollenspiel „Cyberpunk 2077“.

Darüber hinaus wurde unter dem Namen „The Witcher – A new Saga begins“ eine neue Trilogie der beliebten Rollenspiel-Serie angekündigt, die mit „The Witcher 3: Wild Hunt“ ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. Wie Sebastian Kalemba von CD Projekt via Twitter bestätigte, wird er als Game-Director der neuen Trilogie fungieren.

„Karriere-News: Ich werde die neue Witcher-Saga leiten“, führte Kalemba aus. „Seit ich bei CD Projekt RED angefangen habe, bin ich überzeugt, dass nichts unmöglich ist. Und wir sind hier, um die Messlatte höher zu legen, emotionale Geschichten zu erzählen und Welten zu erschaffen.“

„Ich bin stolz darauf, Teil von CDPR zu sein und mit einem so talentierten und leidenschaftlichen Team zusammenzuarbeiten“, hieß es weiter.

Konkrete Details zu den Plänen, die die Entwickler von CD Projekt mit „The Witcher – A new Saga begins“ verfolgen, verriet Kalemba leider nicht. Somit wissen wir nur, dass sich „The Witcher 4“ unter dem Arbeitstitel „Project Polaris“ in Entwicklung befindet und noch eine Weile auf sich warten lassen wird. Laut Adam Kiciński, dem CEO und Präsidenten von CD Projekt, sollten wir nämlich nicht vor 2025 mit dem Release von „The Witcher 4“ rechnen.

Und selbst dieser grobe Releasezeitraum ist noch nicht in Stein gemeißelt. Wie Kiciński ergänzte, wird „The Witcher 4“ mehr Entwicklungszeit in Anspruch nehmen als die beiden Nachfolger, da zunächst einmal das technische Grundgerüst für die neue Trilogie auf die Beine gestellt werden muss. Steht das Fundament, wird die Entwicklung der Nachfolger deutlich runder und unkomplizierter ablaufen.

Weiter wurde bestätigt, dass sich die Verantwortlichen von CD Projekt dazu entschlossen, bei den Abenteuern von „The Witcher – A new Saga begins“ Abstand von der hauseigenen Red-Engine zu nehmen und stattdessen auf die Unreal Engine 5 von Epic Games zu setzen.

