BlizzCon: Die Messe findet dieses Jahr nicht statt

In aller Regel veranstaltet Blizzard Entertainment jedes Jahr eine BlizzCon, um den Fans etwas zu bieten und Neuigkeiten zu ihren Spielen vorzustellen. Allerdings hat das Unternehmen in den Abendstunden bekanntgegeben, dass man in diesem Jahr auf das Event verzichten wird.

Demnach wird man die BlizzCon etwas anders angehen. Und nachdem man auch in der Vergangenheit bereits andere Eventformate umgesetzt hatte, verspricht man, dass die BlizzCon „in kommenden Jahren wieder stattfinden“ wird.

Große Pläne für die kommenden Monate

Nichtsdestotrotz wird man in den kommenden Monaten weitere Informationen zu den Veröffentlichungen enthüllen. Dementsprechend werden die erste Erweiterung zu „Diablo 4“ namens „Vessel of Hatred“ sowie „World of Warcraft: The War Within“ im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Deshalb hat man auch „einige aufregende Pläne für andere Messen und Conventions“ in der Hinterhand, die man in der nächsten Zeit vorstellen möchte. Unter anderem wird Blizzard Entertainment auf der gamescom vertreten sein.

Für den Helden-Shooter „Overwatch“ steht wiederum die Champions Series auf der DreamHack Dallas und der DreamHack Stockholm vor der Tür. Im Rahmen weiterer Events möchte man unter anderem das 30. Jubiläum von „Warcraft“ feiern. Die werden sowohl vor Ort als auch in den Spielen stattfinden.

Dazu heißt es von offizieller Seite:

„Auch wenn diese Events sich deutlich von der BlizzCon unterscheiden, nutzen wir unsere geballte Kreativität und unseren Einfallsreichtum, damit sie dieselbe feierliche und gemeinschaftliche Atmosphäre versprühen werden.“ Blizzard auf der offiziellen Seite

Darüber hinaus wird Blizzard Entertainment Live-Streams von relevanten Events übertragen, um alle Fans auf dem Laufenden zu halten. Das Unternehmen freut sich zumindest darauf, wenn es die Fans sowohl vor Ort als auch virtuell sehen wird.

Da die BlizzCon in diesem Jahr ausfällt, ist dies die zweite ikonische Messe, die aus dem Kalender fällt. Nachdem die E3 vor wenigen Monaten offiziell zu Grabe getragen wurde, folgt nun eine der größten Fan-Messen der Branche. Dementsprechend wird man die Zeit abwarten müssen, um zu sehen, wie die BlizzCon in Zukunft zurückkehrt und wie es dem Messebereich ergehen wird. Die gamescom wird weiterhin im August in Köln die Pforten öffnen und Spieler aus aller Welt begrüßen.

Sobald weitere Informationen zu den kommenden Plänen von Blizzard Entertainment verraten werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

