The Witcher – Blood Origin: Erster Trailer zur Prequel-Serie veröffentlicht

Nachdem vor wenigen Tagen mitgeteilt wurde, dass Henry Cavill nach der dritten Staffel von „The Witcher“ als Geralt von Riva die Schwerter niederlegen wird, hat Netflix heute einen Trailer veröffentlicht, um wieder positive Nachrichten rund um die Fantasy-Marke in den Umlauf zu bringen.

Der Ursprung der Hexer

Wir erhalten nämlich einen ersten Blick auf die kommende Prequel-Serie „The Witcher: Blood Origin“, die am 25. Dezember 2022 beim Streaming-Dienst starten soll. Dabei handelt es sich um eine vierteilige Miniserie, die 1200 Jahre vor den Ereignissen rund um Geralt, Ciri und Yennefer angesiedelt ist und die Erschaffung des ersten Hexers in den Mittelpunkt stellt.

Allerdings werden die Serienmacher auch die Geschichte rund um die Konjunktion der Sphären erzählen, sodass wir erfahren werden, wie es dazu kam, dass die Welten der Menschen, Elfen und Monster miteinander verschmolzen wurden. In der Rolle des Kriegers Fjall werden wir Laurence O’Fuarain zu Gesicht bekommen, den man bereits aus der erfolgreichen Serie „Vikings“ kennen könnte.

Fjall wurde in einen Kriegerclan geboren, der geschworen hat einen König zu beschützen. Doch in seinem Innern trägt er eine tiefe Narbe mit sich, nachdem er eine geliebte Person verlor, die sich in einem Kampf opferte, um ihm das Leben zu retten. An der Seite der unwahrscheinlichsten Verbündeten wird sich Fjall selbst finden, während er einen Pfad der Rache über einen im Chaos liegenden Kontinent zieht.

Des Weiteren wird man Michelle Yeoh („Tiger and Dragon“) als Scian, die letzte Überlebende ihre Nomadenstammes der Schwertelfen, in Aktion erleben. Sie versucht ein heiliges Schwert zurückzuerlangen, das aus finsterer Absicht ihrem Stamm gestohlen wurde.

Klingt spannend? Dann solltet ihr euch den ersten Trailer in aller Ruhe anschauen.

