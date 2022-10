The Witcher 3: Der Releasetermin? Baldige News zur PS5-Version versprochen

Bekanntermaßen wird der Fantasy-Rollenspiel-Hit "The Witcher 3: Wild Hunt" noch in diesem Jahr für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wie die Verantwortlichen von CD Projekt andeuteten, könnte der Releasetermin der Current-Gen-Fassung in Kürze genannt werden.

Über fehlenden Nachschub können sich die Anhänger der „The Witcher“-Reihe in den kommenden Jahren sicherlich nicht beschweren. Zum einen arbeitet CD Projekt bekanntermaßen an einer komplett neuen Trilogie, zu der bisher jedoch keine konkreten Details genannt wurden.

Darüber hinaus wurde in dieser Woche ein Remake zum originalen „The Witcher“ aus dem Jahr 2007 angekündigt, das sich laut offiziellen Angaben allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Und dann wären da noch die bereits vor einer ganzen Weile bestätigten PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Portierungen von „The Witcher 3: Wild Hunt“, von denen wir bisher nur wissen, dass diese im Laufe des vierten Quartals 2022 erscheinen werden.

Einen handfesten Termin nannten die Verantwortlichen von CD Projekt bisher zwar nicht, deuteten auf Nachfrage eines Nutzers allerdings an, dass der besagte Releasetermin „bald“ enthüllt werden könnte.

Erfolgt der Release im Dezember?

Unbestätigten Gerüchten zufolge könnten die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von „The Witcher 3: Wild Hunt“ am 9. Dezember 2022 veröffentlicht werden. Dies ließ eine Mitte des Monats aufgetauchte und relativ schnell wieder entfernte Produktbeschreibung des Händlers GAME vermuten. Eine offizielle Bestätigung des Termins steht allerdings noch aus.

Die Current-Gen-Version von „The Witcher 3: Wild Hunt“ umfasst neben dem Hauptspiel des gefeierten Fantasy-Rollenspiels natürlich auch die beiden Erweiterungen „Heart of Stone“ beziehungsweise „Blood and Wine“. Hinzukommen diverse technische Verbesserungen wie grafische Optimierungen, eine Darstellung in der 4K-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde oder massiv reduzierte Ladezeiten. Ob und in welcher Form der DualSense-Controller in das Spielgeschehen eingebunden wird, wurde bisher nicht verraten.

Solltet ihr das gefeierte Abenteuer von Geralt von Riva bereits für die PlayStation 4 oder die Xbox One euer Eigen nennen, könnt ihr eure Kopie einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Current-Gen-Version unterziehen.

Soon 😉 — The Witcher (@witchergame) October 26, 2022

