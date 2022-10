The Witcher 3 für PS5: Hinweis auf konkreten Erscheinungstermin aufgetaucht

Zwar ist die Entwicklung weiter auf Kurs, doch noch hat die Next-Gen-Version von „The Witcher 3“ keinen konkreten Termin erhalten. Wir wissen lediglich, dass der Release im vierten Quartal erscheinen soll – also noch in diesem Jahr.

Ein klares Datum, wann der Release stattfinden könnte, verriet jetzt ein Mitarbeiter des britische Einzelhändlers GAME. Auf Reddit postete er ein (inzwischen gelöschtes) Foto, das eine Liste mit mehreren Erscheinungsterminen für kommende Spiele zeigt. Dazu gehört auch „The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition“.

Nur ein Platzhalter?

Sollte sich das dort angegebene Datum als wahr erweisen, kommt „The Witcher 3“ am 9. Dezember in den Handel. Möglicherweise handelt es sich hierbei aber nur um einen Platzhalter.

Wie bei anderen Next-Gen-Upgrades ist mit einer höheren Auflösung, flüssigeren Performance, schnelleren Ladezeiten und der Unterstützung von Raytracing zu rechnen. Auf der PlayStation 5 werden zudem voraussichtlich die Funktionen des DualSense-Controllers unterstützt. Habt ihr bereits die Last-Gen-Version des Spiels, dürft ihr ein kostenfreies Upgrade in Anspruch nehmen.

An der Zukunft der Reihe wird übrigens schon fleißig gearbeitet. Eine komplett neue „The Witcher“-Trilogie, wovon der erste Teil aber noch mindestens drei Jahre entfernt ist.

So oder so dürfen sich „The Witcher“-Fans auf den Dezember freuen: Am ersten Weihnachtstag startet auf Netflix die Prequel-Serie „Blood Origin“, die euch 1200 Jahre in die Vergangenheit führt.

