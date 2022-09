The Witcher 3: Versionen für PS5 und Xbox Series X/S weiter auf Kurs

The Witcher 3:

CD Projekts "The Witcher 3: Wild Hunt" wird auf die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S gebracht. Laut der Angabe der Entwickler ist die Produktion weiterhin auf Kurs.

Viele Spieler warten gespannt auf die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von „The Witcher 3: Wild Hunt“. Doch nach dem Launch-Debakel von „Cyberpunk 2077“ scheint CD Projekt nicht mehr zu Schnellschüssen zu neigen. Das Resultat: Das in die neue Konsolengeneration gehievte Abenteuer von Geralt hat nicht einmal einen Termin.

Doch zumindest der Veröffentlichungszeitraum scheint in Stein gemeißelt zu sein. In einem kurzen Statement versicherte CD Projekt, dass sich die Entwicklung der New-Gen-Version von „The Witcher 3: Wild Hunt“ weiterhin auf Kurs befindet und die Veröffentlichung nach wie vor im zuvor kommunizierten vierten Quartal 2022 erfolgen soll.

Möglichkeiten den neuen Konsolen werden genutzt

Für die Bestätigung sorgte Adam Kiciński, Präsident und Chief Executive Officer von CD Projekt RED, im Rahmen der jüngsten Bilanzkonferenz des Unternehmens.

„Im vierten Quartal 2022 plant das Unternehmen auch die Veröffentlichung einer aktualisierten Version von The Witcher 3, die die Möglichkeiten der Next-Generation-Konsolen nutzt“, so CD Projekt in einem aktuellen Finanzbericht für das erste Halbjahr.

In der Vergangenheit wurde die Geduld der Fans ziemlich auf die Probe gestellt. Denn das aufgepimpte Fantasy-Adventure, das ursprünglich im Jahr 2015 für die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One auf den Markt kam, verzögerte sich wiederholt.

Die PS5- und Xbox Series X/S-Editionen des dritten Hexer-Abenteuers werden extern von Sabre Interactive entwickelt, das zuvor ebenfalls den Nintendo Switch-Port des RPGs verwaltete. Auf der Liste der Verbesserungen können Spieler eine aufgehübschte Grafik, höhere Auflösungen, eine bessere Performance, kürzere Ladezeiten und im Fall der PS5-Fassung die Unterstützung der DualSense-Features erwarten.

Im neusten Bericht bestätigte CD Projekt RED auch, dass das Unternehmen mit der gleichzeitigen Entwicklung von zwei kommenden AAA-Spielen begonnen hat. Eines davon ist das neue „The Witcher“, auf das viele Spieler große Hoffnungen legen.

Immerhin ist die Reihe für CD Projekt ein großer Erfolg – vor allem der zuletzt veröffentlichte Teil: Bis zum 14. April 2022 wurden von der „The Witcher“-Franchise mehr als 65 Millionen Exemplare verkauft, darunter über 40 Millionen Versionen von „The Witcher 3: Wild Hunt“.

Wann „The Witcher 4“ auf den Markt kommen soll, ist nach wie vor offen. Fest steht aber, dass der Titel auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht. Die entsprechenden Vorteile wurden schon im vergangenen April ins rechte Licht gerückt.

