The Witcher: Season 4 der Netflix-Serie wird geplant

The Witcher:

Die vierte Season von "The Witcher" ist zwar Zukunftsmusik, doch scheinen die Vorbereitungen bereits zu laufen, Darauf verwies der Regisseur Stephen Surjik, der noch nicht weiß, ob er dabei sein wird.

Die Netflix-Serie „The Witcher“ ist ein großer Erfolg, der dazu führte, dass bereits die dritte Staffel in der Pipeline ist. Während die Dreharbeiten kürzlich in die Wege geleitet wurden, kam ebenfalls die Frage auf, ob mit einer vierten Season gerechnet werden kann. Die Chancen stehen offenbar sehr gut.

Regisseur bestätigt Vorbereitungen

Im Gespräch mit Brigade Radio verriet der beteiligte Regisseur Stephen Surjik, der auch an „Game of Thrones“ und „The Umbrella Academy“ mitwirkte, dass im Hintergrund erste Vorbereitungen getroffen wurden.

„Die Drehbuchautoren und Produzenten haben Staffel 4 geplant. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ich Teil dieses Mapping-Programms bin, aber zumindest haben sie mir gesagt, dass sie es planen“, so Surjik.

Allzu weit fortgeschritten werden die Arbeiten an der vierten Season vermutlich noch nicht sein, da erst die Dreharbeiten zur dritten Staffel gestartet wurden. Doch zumindest scheint Netflix aus „The Witcher“ eine längerfristige Serie machen zu wollen.

In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass der aktuelle Kursfall beim Streamingdienst, der auf sinkenden Abonnentenzahlen beruht, keinen Strich durch die Rechnung macht. Sehr wahrscheinlich klingt ein Stopp allerdings nicht: Die zweite Staffel von „The Witcher“ gehört zu den meistgesehenen Shows auf Netflix. Daher wäre es nicht verwunderlich, dass das Kreativteam auf lange Sicht eingeplant wird.

Weitere Meldungen zu The Witcher:

Die Produktion der dritten Staffel von „The Witcher“ ist in vollem Gange und mehrere neue Schauspieler schlossen sich dem Cast an. Als Beispiel kann die „Shang-Chi“-Darstellerin Meng’er Zhang genannt werden, die in die Rolle von Milva schlüpft. Sie ist eine „wilde und talentierte Jägerin“, die von den Dryaden im Wald von Broklion adoptiert wurde.

Weitere Meldungen zu The Witcher Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren