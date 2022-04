The Witcher Season 3: Dreharbeiten gestartet – Details zur Handlung und ein Bild vom Set

Wie Netflix bestätigte, liefen kürzlich die Dreharbeiten an der mittlerweile dritten Staffel von "The Witcher" an. Passend dazu wurden Details zur Handlung der neuen Staffel und ein erstes Bild vom Set veröffentlicht.

"The Witcher": Die Dreharbeiten an der dritten Netflix-Staffel haben begonnen.

Als im Dezember des vergangenen Jahres die zweite Netflix-Staffel von „The Witcher“ an den Start ging, war eine dritte Staffel längst bestellt.

Wie die Verantwortlichen von Netflix bekannt gaben, liefen kürzlich die Dreharbeiten an der dritten Staffel an. Passend dazu ließ der Streaming-Platzhirsch ein erstes Bild vom Set springen, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Darüber hinaus wurden die ersten Details zur Handlung der dritten Staffel genannt, die wir für euch zusammengefasst haben.

Wer die ersten beiden Staffeln bisher nicht gesehen haben sollte, sollte das Lesen an dieser Stelle einstellen, da kleinere Story-Spoiler warten.

Die gnadenlose Jagd auf Ciri

In den Mittelpunkt der Handlung rückt in der dritten Staffel ein weiteres Mal Ciri. Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents darum wetteifern, sie zu fangen, nimmt sich Geralt Ciri von Cintra an, um sich mit ihr zu verstecken, entschlossen, seine neu vereinte Familie vor denen zu schützen, die drohen, sie zu zerstören. Yennefer von Vengerberg, der Ciris magische Ausbildung anvertraut wurde, führt Ciri zur gut geschützten Festung Aretuza.

Weitere Meldungen zum Thema:

Dort hofft Yennefer, mehr über die düsteren Mächte, die Ciri umgeben, in Erfahrung zu bringen. Schnell sehen sich die Protagonisten jedoch mit einem Strudel aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat konfrontiert. Um einander nicht für immer zu verlieren, nehmen Geralt, Ciri und Yennefer die vor ihnen liegenden Kämpfe an.

Einen Starttermin bekam die dritte Staffel von „The Witcher“ bisher nicht spendiert.

Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

Weitere Meldungen zu The Witcher.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren