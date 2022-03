The Witcher 4: Soll ohne Crunch-Phase entstehen, versichert CD Projekt

Für die meisten unter uns sicherlich etwas überraschend machten die polnischen Entwickler von CD Projekt in dieser Woche Nägel mit Köpfen und kündigten die laufenden Arbeiten am nächsten „The Witcher“-Abenteuer offiziell an.

Nachdem die Verantwortlichen von CD Projekt in der Vergangenheit immer wieder durch die Praxis von Crunch-Phasen in die Kritik gerieten, versicherte der für das neue „The Witcher“-Projekt verantwortliche Director Jason Slama, dass er im Vergleich mit seinen Vorgängern einen anderen Ansatz wählen wird. Das damit verbundene Ziel: Bessere Arbeitsbedingungen für die Entwickler und eine Vermeidung von Crunch-Phasen.

Als Crunch-Phase bezeichnet man Zeiträume, in denen Angestellte zahlreiche Überstunden leisten müssen, um interne Meilensteine und Termine einhalten zu können. In der Videospielbranche gehen Crunch-Phasen nicht selten mit 80 Stunden-Wochen oder dem Schlafen am Arbeitsplatz einher.

Allzu viele Details zum neuesten „The Witcher“-Abenteuer ließen sich die kreativen Köpfe von CD Projekt bisher nicht entlocken. So ist von offizieller Seite lediglich die Rede davon, dass wir uns auf eine brandneue Geschichte freuen dürfen, die eigens für das Spiel erschaffen wurde und nichts mit den Buchvorlagen zu tun hat. Da von einer komplett neuen Saga die Rede ist, liegt zudem der Gedankengang nah, dass ein komplett neuer Protagonist an die Stelle von Geralt treten wird. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Ganz im Gegensatz zu der Tatsache, dass sich die Entwickler von CD Projekt beim neuen „The Witcher“-Titel von der hauseigenen RED-Engine verabschieden werden. Wie am gestrigen Montag bestätigt wurde, setzt das polnische Studio erstmals auf die Unreal Engine 5 aus dem Hause Epic Games. Ob diese Entscheidung auf den technisch katastrophalen Konsolen-Launch von „Cyberpunk 2077“ zurückzuführen sein könnte? Darüber kann aktuell nur spekuliert werden.

Unklar ist zudem, wann mit der offiziellen Enthüllung des neuen „The Witcher“-Projekts zu rechnen ist.

I am super thrilled to announce that I have humbly been working to ensure the success of the next big AAA The Witcher game as its Game Director! Think you could join the team? We have tons of roles open with the possibility of remote work we could discuss! https://t.co/bBbxs0JMmq

— Jason Slama (@SlamaTwoFlags) March 21, 2022