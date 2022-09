CD Projekt: Neben The Witcher ein weiteres Triple-A-Projekt in Arbeit

Wie wir bereits wissen, arbeitet CD Projekt derzeit sowohl an einem neuen "The Witcher"-Titel als auch einer Story-Erweiterung zu "Cyberpunk 2077". Wie das polnische Studio im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts bekannt gab, befindet sich ergänzend dazu noch ein weiteres Triple-A-Projekt in Entwicklung.

Wie wir bereits seit einer ganzen Weile wissen, befinden sich beim polnischen Entwicklerstudio CD Projekt gleich mehrere neue Projekte in Arbeit.

Zum einen haben wir es hier mit dem Rollenspiel „The Witcher – A new Saga begins“ zu tun, das auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht und noch einiges an Entwicklungszeit vor sich haben dürfte. Darüber hinaus kündigte CD Projekt in dieser Woche „Phantom Liberty“ an. Bei „Phantom Liberty“ handelt es sich um eine umfangreiche Story-Erweiterung zu „Cyberpunk 2077“, die im kommenden Jahr für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Google Stadia erscheinen wird.

Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht von CD Projekt hervorgeht, sind dies jedoch nicht die einzigen Projekte, an denen die hauseigenen Teams derzeit arbeiten.

Parallele Arbeiten an zwei Triple-A-Projekten

Stattdessen ist von einem weiteren ambitionierten Triple-A-Titel die Rede, der parallel zu „The Witcher – A new Saga begins“ entwickelt wird. Näher ins Detail gingen die Verantwortlichen von CD Projekt bezüglich des zweiten Projekt zwar nicht, spekuliert wird allerdings, dass wir es hier mit einem Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ beziehungsweise einem weiteren Abenteuer im zugrunde liegenden Universum zu tun haben könnten.

Zumal sich CD Projekt der „Cyberpunk“-Marke laut Senior-Vice-President of Business Development, Michal Nowakowski, verpflichtet fühlt. „Wir kehren in eine Welt zurück, die ein fester Bestandteil der Geschichte von CD Projekt ist“, kommentierte CEO Adam Kiciński das Ganze. „Damit hat CD Projekt, wie letztes Jahr angekündigt, parallel mit der Arbeit an zwei AAA-Projekten begonnen.“

Zu den weiteren Projekten, die das polnische Studio in den kommenden Monaten veröffentlichen wird, gehört die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Version des Rollenspiel-Hits „The Witcher 3: Wild Hunt“. Diese entsteht bei den Entwicklern von Saber Interactive und ist derzeit für einen Release im vierten Quartal 2022 vorgesehen.

