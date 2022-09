Cyberpunk 2077: Erste Story-Erweiterung Phantom Liberty vorgestellt – Trailer & Details

Unter dem Namen "Phantom Liberty" kündigten die Entwickler von CD Projekt die erste umfangreiche Story-Erweiterung zum Rollenspiel "Cyberpunk 2077" an. Wir liefern euch den ersten Teaser und die offiziellen Details zur Erweiterung.

Am heutigen Abend stellten die Entwickler von CD Projekt nicht nur das Update 1.6 zu „Cyberpunk 2077“ vor, das im Laufe des Tages erscheinen und verschiedene neue Inhalte mit sich bringen wird.

Darüber hinaus kündigte das polnische Studio mit „Phantom Liberty“ die erste umfangreiche Story-Erweiterung zu „Cyberpunk 2077“ an. Die wichtigste Information vorweg: Da sich CD Projekt dazu entschloss, die Unterstützung der PlayStation 4 und der Xbox One einzustellen, wird das „Phantom Liberty“-Add-on nicht mehr für die alte Konsolen-Generation veröffentlicht.

Stattdessen werden nur noch der PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und die Umsetzung für Googles Streaming-Dienst Stadia versorgt.

Die ersten kleinen Details

Allzu viele Informationen nannten die Macher von CD Projekt bisher nicht und wiesen in der Ankündigung der Erweiterung lediglich darauf hin, dass euch in „Phantom Liberty“ ein komplett neuer Cast geboten wird. Gleichzeitig wartet ein Wiedersehen mit den beiden beliebten Charakteren V beziehungsweise dem von Keane Reeves verkörperten Johnny Silverhand, der in der Geschichte des ersten großen Story-Add-ons eine wichtige Rolle spielen wird.

Wer die Metropole Night City dank des Hauptspiels bereits wie seine Westentasche kennen sollte, kommt in „Phantom Liberty“ ebenfalls auf seine Kosten und darf sich auf einen neuen Stadtteil freuen, der in der Erweiterung darauf wartet, von euch erkundet zu werden. Weitere Details und Eindrücke zur „Phantom Liberty“-Erweiterung werden laut CD Projekt in den nächsten Wochen und Monaten folgen.

Bis dahin müssen sich wartende Spieler und Spielerinnen mit dem ersten kurzen Teaser-Trailer arrangieren, der im Zuge der heutigen Ankündigung zur Verfügung gestellt wurde. Die „Phantom Liberty“-Erweiterung zu „Cyberpunk 2077“ wird zu einem bisher nicht näher konkretisierten Termin für die eingangs erwähnten Plattformen erscheinen.

Freut ihr euch auf das Add-on? Oder habt ihr mit „Cyberpunk 2077“ bereits abgeschlossen? Verratet es uns in den Kommentaren.

