Cyberpunk 2077: Patch 1.6 mit Transmog und mehr erscheint heute – Support der PS4 wird beendet

Am heutigen frühen Abend fand ein kurzer Livestream zu „Cyberpunk 2077“ statt, in dem die Entwickler von CD Projekt über die Zukunft des Ende 2020 veröffentlichten Rollenspiels sprachen.

Wie bereits spekuliert, kündigte das Studio zum einen neue Inhalte auf Basis des Animes „Cyberpunk: Edgerunners“ an. Diese werden im Zuge des heute erscheinenden Updates 1.6 den Weg in „Cyberpunk 2077“ finden. Geboten werden zum einen die Jacke des Protagonisten Martinez und Waffen, die in „Cyberpunk: Edgerunners“ zu sehen sind. Auch wenn V Martinez nicht direkt treffen wird, werden laut den Entwicklern von CD Projekt zudem kleinere Eastereggs zum Anime in der Spielwelt versteckt.

Bei den Inhalten zu „Cyberpunk: Edgerunners“ bleibt es allerdings nicht.

New Game Plus folgt zu einem späteren Zeitpunkt

Zu den weiteren Features des heutigen Updates 1.6 gehört die in der Vergangenheit bereits angedeutete Transmog-Funktion, mit der ihr euer Outfit optisch anpassen könnt, ohne die Statuswerte zu beeinflussen. Zudem wird es möglich sein, das eigene Gesicht und den eigenen Körperbau noch einmal zu überarbeiten. Das „New Game Plus“-Feature wiederum ist kein Bestandteil des heutigen Updates und folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Eine weitere Neuerung, die mit dem Patch 1.6 Einzug in „Cyberpunk 2077“ hält, ist ein kurzweiliges Arcade-Spiel. Dieses basiert auf dem Fantasy-Rollenspiel-Hit „The Witcher 3: Wild Hunt“ und bietet euch die Möglichkeit, mit Plötze Hindernisrennen zu bestreiten. Abschließend wies CD Projekt darauf hin, dass der heutige Patch das letzte Update sein wird, mit dem die PlayStation 4- und Xbox One-Versionen von „Cyberpunk 2077“ bedacht werden.

So entschlossen sich die Verantwortlichen dazu, die Unterstützung der alten Konsolen-Generation einzustellen und zukünftige Updates zu „Cyberpunk 2077“ nur noch für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, den PC und Googles Streaming-Dienst Stadia zu veröffentlichen.

Wer den heutigen Livestream verpasst haben sollte, kann ihn sich in der Videoaufzeichnung anschauen.

