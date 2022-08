Deus Ex: Entwickler möchten das machen, was Cyberpunk 2077 nicht geschafft hat – Gerücht

Nach dem Kauf der westlichen AAA-Studios von Square Enix durch die Embracer Group lag das Hauptaugenmerk auf der Frage, was mit Crystal Dynamics und der "Tomb Raider"-Franchise passieren könnte. Doch welchen Einfluss hat der Besitzerwechsel auf Eidos Montreal und "Deus Ex"? Hierzu keimten in dieser Woche Gerüchte und Spekulationen auf.

Eidos Montreal wurde vor kurzem von der Embracer Group übernommen, was dazu führen könnte, dass die „Deus Ex“-Franchise wiederbelebt wird. Daran glaubt zumindest der Insider und Journalist Jeff Grubb, der entsprechende Gerüchte gehört haben will.

„Es ist noch früh. Die Gerüchte, die ich gehört habe… sie wollen direkt wieder in [Deus Ex] einsteigen. Sie wollen das tun, was Cyberpunk 2077 nicht geschafft hat, so wird gemunkelt. Ich meine, wir werden sehen, ob das passiert. Es ist noch so früh, wer weiß, was daraus wird“, so Grubb.

Offenbar noch Geduld gefragt

Nachdem Square Enix keine Entscheidungsgewalt mehr hat, scheint die Rückkehr durchaus etwas zu sein, das Spieler erwarten können. Immerhin ist „Deus Ex“ eine der größeren IPs, die Embracer bei der Übernahme in die Hand bekam. Unter Square Enix hingegen habe es zuletzt keine Bestrebungen gegeben, die Marke wieder aufzugreifen.

Dennoch sollten Fans nicht allzu bald mit einem neuen „Deus Ex“ rechnen. Der ebenfalls gut informierte Journalist Jason Schreier widmete sich in einem ResetEra-Thread, der sich Grubbs Aussagen widmet, dem Gerücht. Er habe gehört, dass es sich bei dem Spiel, das bei Eidos Montreal am weitesten fortgeschritten, um eine neue IP handelt, sodass „Deus Ex“ vielleicht für eine „sehr, sehr lange Zeit“ nicht erscheinen wird.

Die bisherigen Spiele, die auf der „Deus Ex“-Marke basieren, hatten durchaus ihre Fans. „Deus Ex: Human Revolution“ zum Beispiel kam auf einen Metascore von 89, während „Deus Ex Mankind Divided“ immerhin einen Metascore von 84 erreichte.

Im vergangenen Mai machte das Gerücht die Runde, dass ein neues „Deus Ex“ bereits in trockenen Tüchern ist. Es wurde wenig später dementiert. Davor berichteten wir 2019 über „Deus Ex Mankind Divided“, als ein Synchronsprecher über die Enden der Sequels sinnierte.

