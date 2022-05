Embracer Group: Kauft Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal mitsamt der Marken auf

Der nächste Paukenschlag zum Montagmorgen! Square Enix hat seine westlichen Entwicklerstudios, die man 2009 von Eidos übernommen hatte, abgestoßen. Nachdem man vor einigen Jahren bereits IO Interactive und die „Hitman“-Marke abgegeben hatte, folgen nun auch Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal mitsamt ihren Marken.

Lara Croft, Adam Jensen und weitere Helden finden ein neues Zuhause

Darunter befinden sich einige bekannte Reihen wie „Deus Ex“, „Thief“ und „Legacy of Kain“. Aber vor allem die „Tomb Raider“-Marke rund die seit über 25 Jahren gefeierte Lara Croft sollte den meisten Spielern ein Begriff sein. Auch mehr als 50 weitere Back-Catalog-Titel sind in dem Paket enthalten, das Square Enix für die Embracer Group geschnürt hat.

Es sind nämlich weder Microsoft noch Sony Interactive Entertainment, die sich diese erfahrenen Studios schnappen. Stattdessen hat sich die Embracer Group zum Preis von 300 Millionen US-Dollar als Käufer durchgesetzt. Wem die Embracer Group im ersten Moment nichts sagt, dem sei gesagt, dass dies der Mutterkonzern hinter THQ Nordic, Gearbox Software und weiteren namhaften Publishern und Studios ist.

Doch was bedeutet dies fortan für Square Enix? Der Publisher besitzt weiterhin die hauseigenen Studios in Japan, die an Marken wie „Final Fantasy“, „Dragon Quest“ oder auch das im Oktober erscheinende „Forspoken“ arbeiten. Darüber hinaus wird Square Enix External Studios weiterhin Marken wie „Just Cause“, „Life is Strange“ und „Outriders“ publizieren, da diese allesamt von unabhängigen Entwicklerstudios erschaffen wurden.

Darüber hinaus hat Square Enix mitgeteilt, dass ihnen diese Transaktion ermöglicht, neue Geschäfte zu starten, indem man in Feldern wie Blockchain, künstlicher Intelligenz und Cloud Investitionen tätigen kann. Dementsprechend kann man gespannt sein, wie es in Zukunft um Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal auf der einen Seite und Square Enix auf der anderen Seite stehen wird.

Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, lassen wir euch umgehend davon wissen.

