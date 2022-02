Embracer Group: Plant mehr als 25 Triple-A-Veröffentlichungen bis 2026

Wie die Verantwortlichen der Embracer Group bekannt gaben, möchte das Unternehmen bis 2026 mehr als 25 neue Triple-A-Titel veröffentlichen. Weiter heißt es, dass sich bei den internen Studios aktuell mehr als 200 neue Spiele in Entwicklung befinden.

Die Embracer Group setzt in den kommenden Jahren auf zahlreiche Triple-A-Projekte.

In den vergangenen Monaten machten die Verantwortlichen der Embracer Group immer wieder deutlich, dass das Unternehmen für die kommenden Jahre große Pläne verfolgt.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts ging der Publisher noch einmal auf seine Zukunftspläne ein und gab bekannt, dass bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/2026 am 31. März 2026 mehr als 25 neue Triple-A-Produktionen veröffentlicht werden sollen. Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Zählt man die kleineren Titel hinzu, die sich bei den verschiedenen Studios und Niederlassungen der Embracer Group in Entwicklung befinden, dann arbeitet das Unternehmen laut eigenen Angaben derzeit an stattlichen 216 neuen Projekten.

Erscheint Dead Island 2 im nächsten Geschäftsjahr?

Näher ins Detail gingen die Verantwortlichen der Embracer Group hinsichtlich der kommenden Titel bisher zwar nicht, deuteten in dieser Woche aber zumindest an, dass „Dead Island 2“ zu den Titeln gehören könnte, die im Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) das Licht der Welt erblicken. Dies ließen zumindest die Aussagen von CEO Lars Wingefors vermuten.

Nach den Studiokäufen der vergangenen Jahre unterhält die Embracer Group zahlreiche Studios und Niederlassungen rund um den Globus, die derzeit an neuen Projekten arbeiten. Darunter bekannte Namen wie THQ Nordic, Koch Media sowie das dazugehörige Publishing-Label Deep Silver, Saber Interactive oder das vor ein paar Monaten übernommene texanische Studio Gearbox Entertainment.

Um sich zukünftig noch breiter aufstellen zu können, übernahm die Embracer Group im vergangenen Jahr zudem den Comic-Verlag Dark Horse Media. Das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange soll damit aber noch lange nicht erreicht sein. Stattdessen plant die Embracer Group in den kommenden Jahren bis zu 30 weitere Studiokäufe.

