Embracer Group: Mehr als 30 weitere Studioübernahmen geplant

Wie die Verantwortlichen der Embracer Group im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts bekannt gaben, befindet sich das Unternehmen weiterhin auf Expansionskurs. So sollen in den kommenden zwölf Monaten mehr als 30 weitere Studios übernommen werden.

Auch in den vergangenen Monaten machte die Embracer Group weiter mit Studiokäufen von sich reden – darunter mit der Übernahme der „Brothers in Arms“- und „Borderlands“-Macher von Gearbox Software.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts blickten die Verantwortlichen der Embracer Group in die Zukunft und wiesen darauf hin, dass der Expansionskurs des Unternehmens noch lange nicht an seinem Ende angekommen ist. Stattdessen befindet sich die Embracer Group auf der Suche nach weiteren Übernahmekandidaten und möchte in den kommenden zwölf Monaten nicht weniger als 37 neue Studios übernehmen. Mögliche Namen nannte der Konzern im Zuge dieser Mitteilung allerdings nicht.

Qualität steht an erster Stelle

„Wir führen weiterhin eine Reihe aktiver Dialoge mit Unternehmern und Managementteams und Eigentümern aus Gaming und Unterhaltung über größere, transformativere Transaktionen, die neue Betriebsgruppen schaffen würden. Wir sehen Vorteile durch das Hinzufügen zusätzlicher Skalierbarkeit und Diversifizierung für Premium- und Free-to-Play-Gaming, aber auch zusätzliche Fähigkeiten zur Entwicklung echter Transmedia-IPs“, heißt es aktuellen Geschäftsbericht der Embracer Group.

Und weiter: „Das heißt, unsere Prinzipien bleiben unverändert. Wir werden niemals einen Deal erzwingen, um einen Deal zu machen, sondern uns lieber ausreichend Zeit nehmen. Es unterscheidet sich nicht von der Qualität, die bei der Entwicklung von Spielen an erster Stelle steht. In den letzten 12 Monaten haben wir 37 Akquisitionen getätigt und erwarten eine ähnliche Anzahl von Transaktionen in den kommenden 12 Monaten.“

Die Embracer Group mit Sitz im schwedischen Karlstad verfügt über acht Operationsgruppen, die sich aus 77 Studios und Publishern mit mehr als 8.500 Angestellten zusammensetzen.

