Embracer Group: Drei weitere Studios über Saber Interactive aufgekauft

In den letzten Jahren hat sich die Embracer Group, der Mutterkonzern hinter THQ Nordic, Gearbox Software und Saber Interactive, bereits eine Vielzahl an Entwicklerstudios gesichert. Nun hat das Unternehmen drei weitere Akquisitionen bekanntgegeben.

Neue Märkte und Talente erschließen

Demnach wurden die Demiurge Studios, Fractured Byte und SmartPhone Labs aufgekauft. Sie werden zukünftig Saber Interactive unterstellt sein. Bei Demiurge Studios handelt es sich um ein unabhängiges Entwicklerstudio, das in Cambridge, Massachusetts, USA angesiedelt ist und Saber Interactives Stand auf dem amerikanischen Markt stärken soll. In den vergangenen 16 Jahren hatte sich Demiurge als Support-Studio einen Namen gemacht und unter anderem an „BioShock“, „Mass Effect“, „Borderlands“ und mehreren „Rock Band“-Inhalten gearbeitet.

Mit Fractured Byte wurde ein namhaftes Studio aus Estland mit knapp 50 Mitarbeitern aufgekauft, das sich auf die unabhängige Spieleentwicklung und Portierungen konzentriert hatte. Somit hat man sich ein weiteres Support-Studio für Saber Interactive gesichert, das bei zukünftigen AAA-Entwicklungen unter die Arme greifen soll. Das russische Studio Smartphone Labs legt den Fokus wiederum auf Software-Tests und Entwicklungen für Mobile-Plattformen, PC, Konsolen und VR-Plattformen.

Im Allgemeinen sollen die neuen Studios auch in den verschiedenen Gebieten den Einfluss von Saber Interactive stärken, wodurch man auch entsprechend talentierte Mitarbeiter entdecken und anheuern kann.

