Embracer Group: 3D Realms, CrazyLabs und weitere Studios übernommen

Die Embracer Group befindet sich weiter auf Einkaufstour.

Auch wenn die Embracer Group in der näheren Vergangenheit zahlreiche Studos übernahm, wies das schwedische Unternehmen kürzlich darauf hin, dass trotz allem noch weitere Übernahmen geplant sind.

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung machten die Verantwortlichen der Embracer Group Nägel mit Köpfen und kündigten die Übernahme von gleich acht neuen Studios an. Wie es in der heutigen Ankündigung heißt, werden die Studios unter dem Dach der Embracer Group zu großen Teilen weiter unabhängig agieren und an ihren geplanten Projekten arbeiten.

Welche Studios im Rahmen der aktuellen Einkaufstour übernommen wurden, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Embracer Group: Die übernommenen Studios in der Übersicht

Easy Trigger

3D Realms

Slipgate Ironworks

Force Field

Ghost Ship Games

Grimfrost

CrazyLabs

DigixArt

Easy Trigger machte zuletzt mit dem Action-Plattformer „Huntdown“ von sich reden und wird zukünftig Coffee Stain bei den Arbeiten an First-Party-Projekten unterstützen. Während Ghost Ship Game für den Shooter „Deep Rock Galactic“ bekannt ist, zeichneten sich die Entwickler von DigixArt vor allem mit dem ungewöhnlichen Projekt „11-11 Memories Retold“ aus.

Zu den letzten Titeln von Slipgate Ironworks hingegen gehörten „Graven“ und „Core Decay“. 3D Realms wiederum dürfte den meisten unter euch vor allem durch diverse „Duke Nukem“-Titel in Erinnerung geblieben sein.

