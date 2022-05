The Witcher 4: Forschungsphase abgeschlossen – Entwicklung kann beginnen

Es sind neue Details zum Entwicklungsstand des nächsten "The Witcher"-Abenteuers genannt worden. Demnach befindet sich die Arbeit noch ganz am Anfang.

Vor wenigen Monaten hatte das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED offiziell bestätigt, dass man einen weiteren Ableger der geliebten Fantasy-Rollenspielreihe „The Witcher“ entwickeln wird. Unter dem Titel „The Witcher – A New Saga“ hatte man das nächste Abenteuer angekündigt. Allerdings werden die Fans noch einige Jahre auf das Spiel warten müssen.

Entwickler können Rückkehr zur Reihe nicht erwarten

Im aktuellen Finanzbriefing verlor Adam Kicinski, der Geschäftsführer der CD Projekt Group, einige Worte zum nächsten Hexerabenteuer:

„Wir sind sehr ungeduldig, um zu dem Universum zurückzukehren, das unsere Geschichte in solch einem Ausmaß geformt hat. Wir haben kürzlich unsere Forschungsphase für das erste Spiel in der neuen Witcher-Saga abgeschlossen, was bedeutet, dass fortan weitere Entwicklungsausgaben in unseren Bilanzen aufgeführt werden.“

Im Detail bedeutet dies auch, dass die Entwicklung des neuen „The Witcher“ gerade erst beginnt. Somit kann man davon ausgehen, dass CD Projekt RED noch einige Jahre mit den Arbeiten beschäftigt sein wird. In der letzten Zeit hatten die Entwickler bereits bestätigt, dass man die RED Engine, die zuletzt bei „Cyberpunk 2077“ für massive technische Probleme gesorgt hatte, beiseite legt und fortan die Unreal Engine 5 nutzen wird, um die hauseigenen Spiele Realität werden zu lassen.

Bisher sind keine weiteren Details zu der neuen Saga bekannt. Jedoch hatten die Entwickler in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass die Geschichte von Geralt von Riva mit „The Witcher 3: Wild Hunt“ beendet wurde. Demnach könnte das nächste Spiel einen neuen Protagonisten erhalten, weshalb man munter spekulieren kann, ob es sich dabei um ein bereits bekanntes oder ein komplett neues Gesicht handeln wird.

Wer zuvor noch einmal „The Witcher 3: Wild Hunt“ mitsamt den beiden Erweiterungen „Hearts of Stone“ und „Blood & Wine“ erleben möchte, kann sich über eine PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Umsetzung freuen, die Ende dieses Jahres veröffentlicht werden soll. Einen konkreten Erscheinungstermin hat CD Projekt RED bisher noch nicht mitgeteilt.

