The Witcher 3 für PS5: Nicht in der Entwicklungshölle, stellt CD Projekts Vizepräsident klar

Zum zweiten Mal verschiebt sich der Release von "The Witcher 3: Wild Hunt" für PS5 und Xbox Series. Weil vielerseits von Schwierigkeiten bei der Entwicklung ausgegangen wird, ergriff jetzt Vizepräsident Michał Nowakowski das Wort.

"The Witcher 3: Wild Hunt" erscheint irgendwann in diesem Jahr für die aktuellen Konsolen.

Ursprünglich sollte die Next-Gen-Version von „The Witcher 3: Wild Hunt“ noch 2021 erscheinen. Selbiges gilt für „Cyberpunk 2077“, das mittlerweile immerhin für die aktuellen Systeme erschienen ist. Das Fantasy-Rollenspiel mit Geralt verschiebt sich wiederum erneut nach hinten, wie CD Projekt RED am Mittwoch verkündete.

Weil es sich schon um die zweite Verschiebung handelt, gehen viele von Entwicklungsproblemen aus. Diese Annahme ist auch Michał Nowakowski nicht entgangen, der sich deshalb zu einem kurzen Statement gezwungen sah. Anmerkung: Nowakowski ist beim polnischen Entwicklerstudio als Vizepräsident der Unternehmensentwicklung tätig.

„Ich habe mir die Schlagzeilen angesehen, die hier und da im Internet aufgetaucht sind. Und ich habe eine gesehen, die meine Aufmerksamkeit erregt hat, nämlich ‚Witcher 3 Next-Gen verzögert sich auf unbestimmte Zeit‘, was so klingt, als ob sich das Spiel in einer Art Entwicklungshölle befindet.“

Keine allzu lange Wartezeit zu befürchten

Laut Nowakowski ist das überhaupt nicht so. Es wurde lediglich die Entwicklung übernommen, für die bislang Saber Interactive verantwortlich war. Eine „monumentale Zeitspanne“, bis das Spiel auf den Markt kommt, sei nicht zu befürchten.

Besonders viele Mitarbeiter würden die überarbeiteten Versionen des hochgelobten Action-RPGs ohnehin nicht brauchen. Offiziellen Angaben zufolge liegt die Zahl bei nur 15 Entwicklern. Deshalb werde die Portierung das nächste „The Witcher“-Abenteuer nicht beeinträchtigen.

Erst gestern teilte CD Projekt RED aktuelle Verkaufszahlen zum Spiel mit. Seit dem Release im Mai 2015 hat sich „The Witcher 3: Wild Hunt“ sagenhafte 40 Millionen Mal verkauft. Von der gesamten Reihe lieferte das Studio mehr als 65 Millionen Exemplare aus, womit der dritte Hauptableger den Großteil ausmacht.

Auch zum Cyberpunk-Abenteuer liegen aktuelle Zahlen vor: 16 Monate nach der Erstveröffentlichung verkaufte sich „Cyberpunk 2077“ mindestens 18 Millionen Mal. Ein großer Erfolg also, an den 2023 angeknüpft werden soll. Dann soll nämlich eine große Erweiterung herauskommen, die sich ebenfalls verzögert hat.

