Cyberpunk 2077: Große Erweiterung erscheint nicht mehr in diesem Jahr

Nachdem „Cyberpunk 2077“ im vergangenen Jahr mit zahlreichen Updates verbessert wurde und auch die New-Gen-Fassungen für PS5 und Xbox Series X/S inzwischen zum Download bereitstehen, konzentriert sich das zuständige Team auf die versprochenen Erweiterungen.

Darunter befinden sich einige kleinere DLCs, aber auch eine große Expansion. Der Haken beim zuletzt genannten Download-Zusatz ist, dass die Fans noch eine ganze Weile warten müssen, bis sie sich in das zusätzliche Abenteuer stürzen können.

Vizepräsident und Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz betonte am Donnerstag zunächst: „Für alle, die bereits durch die Straßen von Night City gegangen sind – wir arbeiten an weiteren DLCs sowie an einer großen Erweiterung mit einer neuen Storyline.

Veröffentlichung erst 2023

Auf Twitter ging CD Projekt etwas mehr ins Detail und verwies unter anderem darauf, dass die große Erweiterung nicht in diesem Jahr bereitgestellt wird. „Wie es im Finanzbericht erwähnt wurde, wird die kommende Erweiterung von Cyberpunk 2077 im Jahr 2023 erscheinen. Bleibt dran für weiter Details, die später in diesem Jahr kommen“, so CD Projekt.

Im Zuge des neusten Finanzberichtes erklärte Nielubowicz ebenfalls, dass CD Projekt an das langfristige Potenzial von „Cyberpunk 2077“ glaubt. Daher lag eine der Prioritäten für 2021 darin, das „Gameplay von Cyberpunk 2077 zu verbessern“.

„Wir sind jetzt zufrieden mit dem Spiel und ermutigt durch die Resonanz der Spieler auf die Next-Gen-Konsolenversion, die im Februar auf den Markt kam. Insgesamt haben wir inzwischen über 18 Millionen Exemplare von Cyberpunk 2077 verkauft“, so Nielubowicz weiter.

Die Pläne für das laufende Jahr (auch jenseits von „Cyberpunk 2077“) sehen folgendermaßen aus:

Entwicklung der Erweiterung für „Cyberpunk 2077“.

Entwicklung eines neuen „The Witcher“-Games auf Basis der Unreal Engine 5 .

. Weiterer Support von „Cyberpunk 2077“.

Entwicklung der New-Gen-Version von „The Witcher 3“, die in dieser Woche verschoben wurde.

wurde. Entwicklung von „The Molasses Flood“. Es ist ein unangekündigtes Projekt auf Basis einer der bestehenden Franchises.

Veröffentlichung eines „Gwent“-Spin-offs.

Weiterer Support von „Gwent“ und „The Witcher: Monster Slayer“.

Konzept- und Forschungsarbeiten für unangekündigte Projekte.

Ob für „Cyberpunk 2077“ noch mehr kommen wird, bleibt abzuwarten. Vor der Veröffentlichung des Spiels hatte das Studio angedeutet, dass es zwei kostenpflichtige Erweiterungen geben soll, ähnlich wie bei „The Witcher 3“.

