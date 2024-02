Cyberpunk 2077 Nachfolger: Start der Entwicklung und prominente Verstärkung angekündigt

Nachdem CD Projekt in der Vergangenheit mehrfach darauf hinwies, dass „Project Orion“, so der Projektname des „Cyberpunk 2077“-Nachfolgers, bislang in der Konzeptphase verweilte, meisterte das zuständige Team kürzlich den ersten großen Meilenstein.

Wie CD Projekt bestätigte, befindet sich der Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ mittlerweile nämlich in der aktiven Entwicklung. Ergänzend zu dieser Ankündigung gab das polnische Unternehmen bekannt, dass sich das für „Project Orion“ verantwortliche Entwicklerteam zuletzt über prominente Verstärkung freuen durfte.

Beispielsweise stieß Dan Hernberg als ausführender Produzent zum „Project Orion“-Team. Zuletzt war Hernberg als leitender Produktmanager bei Blizzard Entertainment aktiv.

Zu den weiteren Neuzugängen gehört der Design-Direktor Ryan Barnard, der zuvor als Game Director bei Ubisoft Massive und Gameplay Director bei IO Interactive arbeitete.

Als technischer Leiter wiederum erweitert Alan Villani das „Project Orion“-Team. In den letzten Jahren wirkte Viallani als Vizepräsident für Technologie bei WB Games an diversen „Mortal Kombat“-Titeln mit.

Auch das Autorenteam wurde verstärkt

Darüber hinaus kündigte CD Projekt an, dass die Verantwortlichen des Studios das Autorenteam von „Project Orion“ mit diversen Veteranen verstärkten. Darunter Anna Megill. Megill war zuletzt als Narrative Lead für die Geschichte von „Fable“ verantwortlich. Zudem arbeitete sie in der Vergangenheit an den Geschichten weiterer Titel wie „Control“, „Avatar: Frontiers of Pandora“ oder „Dishonored: Death of the Outsider“.

Auch Alexander Freed, der sich vor allem als leitender Autor bei den „Dragon Age“-Machern von BioWare einen Namen machte, stieß kürzlich zu „Project Orion“ und möchte die Arbeiten an der Geschichte des Rollenspiels unterstützen.

Zu den bekanntesten Spielen, an denen Freed bislang mitwirkte, gehört der RPG-Klassiker „Star Wars: The Old Republic“.

Offen ist leider weiterhin, wann mit der offiziellen Enthüllung von „Project Orion“ zu rechnen ist. Da die Entwicklung des Nachfolgers von „Cyberpunk 2077“ gerade erst angelaufen ist, werden wir uns diesbezüglich aber wohl noch eine Weile in Geduld üben müssen.

Selbiges gilt für den neuesten Titel im „The Witcher“-Universum. Hier wies CD Projekt im Januar darauf hin, dass sich die Pre-Production des Projekts auf den Zielgeraden befindet. Die Konzept- bzw. Forschungsphase wurden bereits im letzten Jahr abgeschlossen.

Quelle: CD Projekt

