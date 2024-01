Cyberpunk 2077: CD Projekts Nowakowski befeuert die Gerüchte um Multiplayer-Inhalte

In einem von Reuters geführten Interview sprachen CEO Adam Badowski und Co-CEO Michal Nowakowski über ausgewählte Projekte, an denen CD Projekt aktuell arbeitet.

Zum einen klärte uns das Studio über den aktuellen Produktionsstand des neuen „The Witcher“-Abenteuers auf, das unter dem Codenamen „Polaris“ entwickelt wird. Das zweite Projekt, auf das die beiden führenden Köpfe von CD Projekt kurz eingingen, ist der Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“.

Dieser entsteht bekanntermaßen unter dem Arbeitstitel „Project Orion“. Wie Badowski im Gespräch mit Forbes versprach, befindet sich „Project Orion“ weiterhin in der Konzept-Design-Phase. Aktuell plant CD Projekt, das für den Nachfolger verantwortliche Team auf etwa 80 Entwicklerinnen und Entwickler aufzustocken.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte Co-CEO Nowakowski. Dieser wies nämlich darauf hin, dass die Entwickler für „Project Orion“ Multiplayer-Elemente in Betracht zogen.

Eigenständiges Multiplayer-Projekt wurde 2021 eingestellt

Da Nowakowski diesbezüglich nicht näher ins Detail ging, ist derzeit allerdings unklar, ob und in welcher Form der Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ wirklich mit einer Mehrspieler-Komponente versehen wird. Neu sind Überlegungen dieser Art zumindest nicht. Bereits in der Vergangenheit arbeitete CD Projekt nämlich an entsprechenden Multiplayer-Inhalten in Form eines Stand-Alone-Projekts.

Dieses fiel aber wohl dem technisch katastrophalen Launch von „Cyberpunk 2077“ auf der PS4 und der Xbox One zum Opfer. Seinerzeit verlagerte CD Projekt den Fokus nämlich auf Updates, mit denen die Spielerfahrung auf den Konsolen kontinuierlich verbessert wurde. Für diese Pläne musste ein Großteil der Belegschaft herangezogen werden.

Dies wiederum führte dazu, dass die Multiplayer-Pläne im Jahr 2021 nicht weiter verfolgt wurden.

Sollten sich die Gerüchte um eine Mehrspieler-Komponente für den „Cyberpunk 2077“-Nachfolger bewahrheiten, wäre denkbar, dass CD Projekt auf die Inhalte und Erfahrungen des damaligen Multiplayer-Projekts zurückgreift. Dass Mehrspieler-Inhalte in den Planungen von CD Projekt zukünftig eine wichtige Rollen spielen, bestätigte das polnische Studio bereits im Oktober 2022.

Seinerzeit hieß es, dass CD Projekt kommende Titel mit Mehrspieler-Elementen versehen möchte, die die Langlebigkeit der jeweiligen Spiele erhöhen. Wie das Ganze in der Praxis aussehen soll, verrieten die Verantwortlichen bislang allerdings nicht.

Der Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Da sich das Projekt wie eingangs erwähnt in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, sollten wir auf absehbare Zeit nicht mit der offiziellen Enthüllung rechnen.

Quelle: Reuters

