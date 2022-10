CD Projekt: Witcher- und Cyberpunk-Macher setzen zukünftig verstärkt auf Multiplayer-Elemente

Am gestrigen Dienstag Nachmittag fand eine Investorenkonferenz statt, in der das polnische Studio CD Projekt über seine Pläne für die kommenden Jahre sprach.

Zum einen wurde bekannt gegeben, dass derzeit an Nachfolgern zu „The Witcher“ und „Cyberpunk 2077“ gearbeitet wird. Darüber hinaus bekräftige CD Project noch einmal das Vorhaben, bei kommenden Spielen verstärkt auf Multiplayer-Elemente zu setzen. Durch die Mehrspieler-Komponenten sollen die Erfahrungen der Nutzer erweitert und die Langlebigkeit kommender Spiele erhöht werden. Neu sind Pläne dieser Art übrigens nicht.

Bereits zu „Cyberpunk 2077“ war eine Stand-Alone-Multiplayer-Erweiterung geplant, die nach dem aktuellen Stand der Dinge aber wohl nicht mehr erscheinen wird.

Arbeiten an einer neuen The Witcher-Trilogie laufen

Weitere Details zu den geplanten Mehrspieler-Inhalten werden laut CD Projekt zu gegebener Zeit folgen. Wie es in der Investorenkonferenz weiter hieß, dürfen sich Anhänger der „The Witcher“-Reihe über eine neue Trilogie freuen, die schneller erscheinen wird, als von vielen angenommen. So sollen die einzelnen Ableger in einem Zeitraum von sechs Jahren veröffentlicht werden, was darauf hindeuten könnte, dass uns im Durchschnitt alle zwei Jahre ein neuer „The Witcher“-Titel ins Haus stehen wird.

Neben einem Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“, der unter dem Codenamen „Project Orion“ entwickelt wird, entsteht bei CD Projekt zudem eine komplett neue Marke. Diese wird unter dem Arbeitstitel „Project Hadar“ entwickelt und befindet sich laut dem polnischen Studio noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.

Weitere Meldungen zum Thema:

Mit weiteren Details sollten wir auf absehbare Zeit also nicht rechnen.

Weitere Meldungen zu CD Projekt.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren