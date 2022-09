CD Projekt: Studio ist „fest entschlossen“ mehr Cyberpunk zu machen

Viele Jahre haben die Fans auf „Cyberpunk 2077“ von den Entwicklern von CD Projekt gewartet. Als das Spiel dann erschien, waren viele Nutzer von dem Zustand des Rollenspiels enttäuscht. Ein Problem folgte das nächste und das Studio hat einige Zeit dafür aufgewendet, das Cyberpunk-Rollenspiel zu verbessern.

Dieser recht holprige Start von „Cyberpunk 2077“ soll CD Projekt jedoch nicht davon abhalten, die IP weiterzuentwickeln, so Michał Nowakowski, CD Projekt’s Vice President of Business Development, bei dem letzten Earnings Call des Unternehmens. CD Projekt habe viel Zeit und Mühe in den Aufbau des Franchises gesteckt und wolle weiter darauf aufbauen.

Weitere Cyberpunk-Projekte von CD Projekt

Das Studio hatte unlängst die Erweiterung „Phantom Liberty“ für „Cyberpunk 2077“ angekündigt. Aber auch darüber hinaus will CD Projekt der IP treu bleiben. „Wir haben uns entschieden, eine große Erweiterung für Cyberpunk zu entwickeln, die alle Möglichkeiten der New-Gen-Konsolen nutzen wird. Allerdings sind wir fest entschlossen, die Cyberpunk-IP auch über diese spezielle Cyberpunk-Erweiterung hinaus weiterzuentwickeln“, so Nowakowski bei der Konferenz.

„Wir haben viel Zeit und Mühe in den Aufbau dieses Franchises gesteckt und wir wollen definitiv auf dem aufbauen, was wir jetzt haben – im Grunde genommen mit neuen Geschichten, neuen Erfahrungen, neuen Inhalten. Nicht nur im Videospielformat. Was die Erweiterungen angeht, so wird es nur eine einzige große Erweiterung [für „Cyberpunk 2077“] geben. Aber es wird auch in Zukunft neue Dinge geben.“

Damit dürfte unter anderem der Anime „Cyberpunk: Edgerunners“ gemeint sein. Die zehnteilige, eigenständige Serie von CD Projekt und dem japanischen Studio Trigger wird ab dem 13. September 2022 auf Netflix zu sehen sein. Die Serie erzählt die Geschichte des Streetkids David Martinez, der ein Edgerunner wird – ein gesetzloser Söldner.

