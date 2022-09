Cyberpunk 2077: Das Polizei-System und die Fahrzeug-Kämpfe werden überarbeitet

In einem aktuellen Livestream sprach CD Projekt über die geplanten Inhalte und Verbesserungen, mit denen das Rollenspiel "Cyberpunk 2077" in der nahen Zukunft versehen wird. Laut dem seit 2021 verantwortlichen Game-Director Gabriel Amatangelo sollen unter anderem die Fahrzeug-Kämpfe und das Polizei-System überarbeitet werden.

In dieser Woche fand ein Livestream statt, in dem die Entwickler von CD Projekt ausführlich über ihre Zukunftspläne mit „Cyberpunk 2077“ sprachen.

Ein interessantes Detail schien dabei von den meisten übersehen worden zu sein. Wie der seit 2021 für „Cyberpunk 2077“ verantwortliche Game-Director Gabriel Amatangelo im Verlauf des Streams bestätigte, nahmen sich die Entwickler das Feedback zum Polizei-System zu Herzen und arbeiten derzeit an einer Überarbeitung. Selbiges gilt für die Fahrzeug-Kämpfe, die ebenfalls nicht ohne Kritik davonkamen.

Nähere Details zu den Verbesserungen nannte Amatangelo aber genauso wenig wie einen möglichen Termin für entsprechende Updates.

Polizisten als Stimmungskiller

Bereits kurz nach dem Release von „Cyberpunk 2077“ Ende 2020 wurde das Polizei-System von vielen Spielern und Spielerinnen kritisiert. Vor allem die Tatsache, dass alarmierte Polizisten nicht zu ihrem Einsatzort fuhren, sondern stattdessen selbst an den entlegensten Orten einfach spawnten und die Verfolgung aufnahmen, wirkte sich immer wieder negativ auf die Atmosphäre von „Cyberpunk 2077“ aus. Nun soll in diesem Bereiche also nachgebessert werden.

Im Zuge des gestrigen Livestreams kündigte CD Projekt mit „Phantom Liberty“ zudem eine umfangreiche Story-Erweiterung an, in der ihr euch auf ein Wiedersehen mit V und Johnny Silverhand freuen dürft. Darüber hinaus versprechen die Entwickler von CD Projekt einen komplett neuen Stadtteil von Night City, der auf seine Erkundung wartet. Weitere Details zu „Phantom Liberty“ werden laut dem polnischen Studio in den kommenden Monaten folgen.

Bei „Phantom Liberty“ wird es sich übrigens nicht nur um die einzige Erweiterung handeln, mit der „Cyberpunk 2077“ bedacht wird. Darüber hinaus gab CD Projekt bekannt, dass es sich beim in dieser Woche veröffentlichten Patch 1.6 um das letzte Update handelt, das noch für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht wurde.

Zukünftige Inhalte und Updates hingegen werden nur noch für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Stadia erscheinen.

