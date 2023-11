Cyberpunk 2077: Night City als Setting des Sequels gesetzt? CD Projekt über kreative Freiheit

Wie wir bereits seit ein paar Monaten wissen, gehört auch ein Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ zu den Titeln, an denen die Entwickler von CD Projekt aktuell arbeiten.

Abgesehen von der Tatsache, dass das Sequel unter dem Codenamen „Project Orion“ und auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht, wurden bisher keine konkreten Details genannt. Für neuen Gesprächsstoff und Spekulationen sorgte im Interview mit Gamingbolt CD Projekts Senior-Writerin Magda Zych.

Im Detail ging es um die Frage, ob unser Weg auch im Nachfolger nach Night City führen wird. Wie Zych andeutete, ist die düstere Metropole für die „Cyberpunk“-Marke zwar von großer Bedeutung, bei „Project Orion“ als Setting aber offenbar nicht gesetzt.

Stattdessen biete das Konzept von „Cyberpunk“ den Entwicklern von CD Projekt die kreative Freiheit, auf ein anderes Setting und einen neuen Schauplatz zu setzen.

Laut Zych haben wir es bei der „Cyberpunk“-Marke nämlich mit einem eigenständigen Genre zu tun, das nicht an eine bestimmte fiktive Stadt gebunden ist, sondern viel mehr eine übergeordnete Idee darstellt.

Eine Warnung für die Menschheit

„Wie [Cyberpunk-Schöpfer] Mike Pondsmith schon sagte: Cyberpunk als Genre ist eine Art Warnung davor, was passieren könnte, wenn wir als Rasse nicht vorsichtig sind. Es ist keine so abstrakte Science-Fiction-Idee. Ich denke, solche Geschichten können überall dort passieren, wo sich der Überkapitalismus entwickelt und den Zusammenbruch von Gesellschaften verursacht. Night City ist einfach ein Ort wie jede andere Stadt, ob real oder imaginär.“

In wie weit die Aussagen von Zych in der Tat auf ein neues Setting hindeuten, bleibt abzuwarten. Wie CD Projekt kürzlich noch einmal klarstellte, befindet sich „Project Orion“ nämlich weiterhin in der Konzentphase. Dementsprechend werden weitere Details oder gar die offizielle Enthüllung des Nachfolgers noch eine Weile auf sich warten lassen.

Den Wechsel auf die Unreal Engine 5 bezeichnete das polnische Studio kürzlich übrigens als Chance für etwas Großartiges.

