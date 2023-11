Cyberpunk 2077: CD Projekt bedankt sich für die Unterstützung und Geduld der Community

Als „Cyberpunk 2077“ Ende 2020 für den PC, die PS4 und die Xbox One erschien, kämpfte das Rollenspiel vor allem auf den alten Konsolen mit zahlreichen Fehlern.

Die technischen Probleme wogen so schwer, dass sich Sony Interactive Entertainment zwischenzeitlich sogar dazu entschloss, „Cyberpunk 2077“ aus dem PlayStation Store zu entfernen. So weit ging Microsoft zwar nicht, bot im Xbox Store aber ebenfalls die Möglichkeit einer unkomplizierten Rückerstattung an.

Nachdem CD Projekt in den Monaten nach dem Release mit diversen großen Updates nachbesserte, erschien Ende September die „Phantom Liberty“-Erweiterung und sorgte zusammen mit dem umfangreichen Update 2.0 sowohl technisch als auch spielerisch für einen versöhnlichen Abschluss.

Im Interview mit The Neon Arcade blickte CD Projekts Pawel Sasko noch einmal auf diese bewegte Reise zurück und bedankte sich für die Geduld und die Unterstützung, die sein Studio bei der Verbesserung und Weiterentwicklung von „Cyberpunk 2077“ erfuhr.

Entwickler wollten ein Zeichen setzen

„Schau dir die aktuelle Rezeption von Cyberpunk an, wie sich die Dinge entwickelt haben. Sieh dir die Bewertungen an, schau dir die Videos an. Den Diskurs rund um das Spiel. Die Tatsache, dass ihr zurückkehrt, das Spiel erneut spielt und Spaß habt. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Nach der Veröffentlichung von Cyberpunk war es schwer, es war herzzerreißend, aber wir haben weitergemacht“, führte Sasko aus.

„Es geht auch nicht nur um uns, sondern auch um andere Entwickler. Es ist ein Zeichen von ‚Ja, du kannst es schaffen‘. So wie es die Halo-Spiele und No Man’s Sky gezeigt haben. Sie haben gezeigt, dass es möglich ist. Auf eine Weise, wenn du scheiterst, ist das Einzige, was zählt, wie du danach in Erinnerung bleiben wirst.“

„Wirst du einfach aufstehen und weitermachen? Wir sind weitergegangen, und wir haben es geschafft. Ich bin ehrlich gesagt so stolz auf dieses Team und diese Community“, heißt es abschließend.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

Mit „Phantom Liberty“ und dem Update 2.0 zogen die Entwickler von CD Projekt einen Schlussstrich unter „Cyberpunk 2077“. Aktuell wird am Nachfolger gearbeitet. Dieser entsteht unter dem Codenamen „Project Orion“ und befindet sich laut CD Projekt noch in der Konzeptphase.

Quelle: PCGamesN

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren