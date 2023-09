Cyberpunk 2077: CD Projekt zieht nach dem Update 2.0 & Phantom Liberty einen Schlussstrich

Nachdem das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ in der vergangenen Woche mit dem Update 2.0 versehen wurde, mit dem eine Vielzahl an Neuerungen und Verbesserungen den Weg in CD Projekts Rollenspiel fand, erschien in dieser Woche die umfangreiche „Phantom Liberty“-Erweiterung.

Wie in der Vergangenheit mehrfach kommuniziert wurde, wird es sich bei „Phantom Liberty“ um das einzige Add-on handeln, da die Entwickler von CD Projekt Abschied von der hauseigenen RED-Engine nehmen und sich zukünftig auf die Unreal-Engine konzentrieren werden.

Doch auch unter die Unterstützung mit großen Updates wurde laut CD Projekts Gabe Amatangelo ein Schlussstrich unter „Cyberpunk 2077“ gezogen.

„2.0 und Phantom Liberty sind die letzten großen Updates“, so Amatangelo. „Dann geht es an Cyberpunk 2. Oder ich sollte besser Orion sagen. Oder wie auch immer wir es am Ende nennen.“

Mögliche Fehler werden noch behoben

Auch wenn es sich beim Update 2.0 um den letzten großen Patch zu „Cyberpunk 2077“ handelt, wird die Unterstützung des Rollenspiels nicht komplett eingestellt. Stattdessen sollen mögliche Fehler oder technische Probleme, die im Rahmen des großen Updates 2.0 oder der „Phantom Liberty“-Erweiterung auftreten, natürlich in Angriff genommen und behoben werden.

Aktuell arbeitet CD Projekt an mehreren neuen Projekten. Wie bereits im vergangenen Jahr bestätigt wurde, dürfen sich die Fans neben diversen neuen „The Witcher“-Projekten auch über einen Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ freuen, der aktuell unter dem Arbeitstitel „Orion“ entsteht.

„Bezüglich der Gesamtzahl der für eine solche Produktion erforderlichen Angestellten gehe ich davon aus, dass die beste Referenz Cyberpunk 2077 ist. Unser neuester Release und ein guter Bezugspunkt, wenn es um die Zahl der Entwicklungsmitarbeiter und zukünftige Projekte dieser Größenordnung geht. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass zwischen 350 und 500 Entwickler benötigt werden“, hieß es zu den Arbeiten am Nachfolger.

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Aus technischen Gründen blieben die alten Konsolen sowohl beim Update 2.0 als auch bei der „Phantom Liberty“-Erweiterung außen vor.

Quelle: PC Gamer

