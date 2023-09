Cyberpunk 2077: Phantom Liberty im Launch-Trailer

“Cyberpunk 2077: Phantom Liberty” steht unmittelbar vor der Veröffentlichung, was CD Projekt mit einem Launch-Trailer feiert. Er gewährt einen Last-Minute-Blick auf Teile der Handlung und stellt gleichermaßen Charaktere und Locations vor.

Nachdem für “Cyberpunk 2077” in der vergangenen Woche das Update 2.0 zum Download bereitgestellt wurde und neue Features in das Rollenspiel brachte, folgt in der kommenden Nacht die Freischaltung der ersten und einzigen großen Story-Erweiterung.

Im Vorfeld macht das Team von CD Projekt mit einem Launch-Trailer auf den in Kürze eintreffenden DLC aufmerksam. Angeschaut werden kann der sehenswerte Clip unterhalb dieser Zeilen.

Der Trailer lässt in die Welt und Geschichte von “Phantom Liberty” eintauchen und widmet sich den Themen Loyalität, Vertrauen, Freiheit und Verantwortung für die eigenen Handlungen. In den Fokus rücken einige Charaktere aus der Erweiterung – darunter Solomon Reed, gespielt von Idris Elba. Gleiches gilt für die Gefahren, die in Dogtown warten.

33 GB mit neuen Inhalten und Features

Auf der PS5 bringt “Cyberpunk 2077: Phantom Liberty” stolze 33 GB auf die Datenwaage. Zum Vergleich: Das ist mehr als die Hälfte des Basisspiels, das abhängig von der Region etwa 56 GB groß ist. Zusammen ergibt sich eine Gesamtgröße von rund 90 GB.

Spieler, die das “Phantom Liberty”-Paket samt Grundspiel für die PS5 gekauft haben, müssen sich nach der Freischaltung ein wenig in Geduld üben. Denn in diesem Fall wird kein Preload angeboten, wie wir bereits berichteten.

Zu den Inhalten von “Phantom Liberty” gehören:

Neuer Distrikt namens „Dogtown“

Neue Storyline und weitere Charaktere

Neue Quests, Bosskämpfe und mehr

Neue Items wie Waffen, Cyberware, Fahrzeuge, Klamotten

Fahrzeug-Raketenwerfer

Level-Cap-Erhöung auf 60

Vehikel-Missionen und Airdrops

Neuer Relic-Skilltree und Fähigkeiten

Gekauft werden kann “Cyberpunk 2077: Phantom Liberty” zum Preis von 29,99 Euro im PlayStation Store. Spieler, die das Grundspiel nicht besitzen, können bis zum 5. Oktober 2023 ganze 40 Prozent günstiger zuschlagen und zahlen ebenfalls nur 29,99 Euro.

Auch die Testwertungen wurden für “Cyberpunk 2077” kürzlich freischaltet. Der Metascore von 88 überzeugt. Der User-Score liegt aufgrund der erst morgen erfolgenden Freischaltung der Erweiterung bislang nicht vor. Nachfolgend kann der Launch-Trailer gestartet werden:

