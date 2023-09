Cyberpunk 2077: Kein PS5-Preload für Phantom Liberty im Bundle

Morgen erfolgt die Veröffentlichung von “Phantom Liberty”. Die Freischaltung der “Cyberpunk 2077”-Erweiterung erfolgt in wenigen Stunden gegen Mitternacht.

Spieler, die von einem Preload profitieren, können direkt loslegen. Für das Bundle “Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty”, das neben der Erweiterung das Grundspiel mit sich bringt und für 69,99 Euro vorbestellt werden konnte, gilt das nicht, wie CD Projekt auf Twitter/X betont.

Laut CD Projekt kann “Phantom Liberty” erst nach dem offiziellen Launch heruntergeladen werden, sofern sich Spieler für das Gesamtpaket entschieden haben. Der Entwickler entschuldigt sich für das Fehlen des Vorab-Downloads.

„Wichtige Informationen für PS5-Spieler: Wenn du das Paket Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty gekauft hast, kannst du Phantom Liberty aus dem PlayStation Store herunterladen, indem du auf Download drückst, sobald das Spiel um Mitternacht Ortszeit erscheint. Wir entschuldigen uns für das Fehlen eines Vorab-Downloads“, so der Support-Account von CD Projekt.

⚠️Important information for PlayStation 5 gamers — If you purchased the Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty bundle, to download Phantom Liberty claim it from the PlayStation Store by pressing „download“ once the game releases at midnight local time. We apologize for the lack of a… pic.twitter.com/glld9mPbp1

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) September 25, 2023