Cyberpunk 2077: Katastrophaler Launch schlug sich auf Moral der Entwickler nieder

Die schwierige Geschichte von CD Projekts „Cyberpunk 2077“ ist gemeinhin bekannt. Das Spiel legte einen desaströsen Start hin, wurde von seinen Entwicklern mit der Zeit jedoch weiter verbessert und erweitert. Laut dem Studio habe die aktive Weiterentwicklung des Spiels rund 41 Millionen Dollar verschlungen.

Wie der Engineering Director Colin Walder nun bei einer Konferenz angab, habe die Moral des Teams nach der Veröffentlichung einen „erheblichen Schlag“ erlitten. „Es war eine Herausforderung“, so Walder, der auf 15 Jahre in der Spielebranche zurückblicken kann und an Titeln wie „The Witcher 3: Wild Hunt“, „Red Dead Redemption 2“ und „Grand Theft Auto 5“ mitgewirkt hat.

„Das Entscheidende war zuzugeben was passiert ist“

„Was andere Werkzeuge oder Strategien zur Aufrechterhaltung der Moral nach der Veröffentlichung betrifft, besonders was die Probleme angeht, denen wir gegenüberstanden – es war in der Tat eine Herausforderung“, so Colin Walder bei der Inven Game Conference. „Das Entscheidende war zuzugeben was passiert ist. Wir mussten zugeben, dass das Ergebnis nicht das war, was wir uns erhofft hatten und dass wir entschlossen waren, die Dinge zu ändern.“

Walder gab weiter an, das Team müsse nun „Engagement“ für diesen Wandel zeigen, denn „Taten sprechen lauter als Worte“. „Wenn zum Beispiel eine Frist abläuft, könnten wir, anstatt zu Crunch zurückzukehren , sagen: Wir passen den Zeitplan an oder Wir gehen die Sache anders an. Sobald dies zu einem wiederholten Verhalten wird – sobald das Team sieht, dass man sich ernsthaft bemüht, einen Engpass zu vermeiden -, beginnen sich Vertrauen und Moral wieder aufzubauen. Die Leute müssen es sehen, um es zu glauben.“

Allerdings habe das Team auch aus dem „Cyberpunk 2077“-Desaster gelernt und wende diese Erkenntnisse nun bei folgenden Projekten an. „Nehmen wir zum Beispiel die Konsolen: Wir müssen sicherstellen, dass sie von Anfang an funktionieren. Für unser nächstes Projekt, Polaris, lassen wir unsere Demos und internen Prüfungen bereits von Anfang an auf der Konsole laufen. Das ist ein Schritt, den wir erst später in der Entwicklung von Cyberpunk gemacht haben.“

