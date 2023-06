CD Projekt: Studio will Mitarbeiter nicht mehr zum Crunch zwingen

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt wurde in der Vergangenheit oft für seine Crunch-Kultur kritisiert. Diese Praktik soll jedoch in der Vergangenheit liegen und Mitarbeiter sollen nicht mehr gezwungen werden, Überstunden einzulegen, um ein Spiel fertigzustellen.

Das Studio CD Projekt wurde besonders bei der Fertigstellung des 2020 erschienenen „Cyberpunk 2077“ für seine Crunch-Kultur kritisiert. Damals deckte der Bloomberg-Journalist Jason Schreier auf, dass die Entwickler eine Sechs-Tage-Woche eingeführt hatten, um das Rollenspiel nach mehrfachen Verzögerungen noch pünktlich veröffentlichen zu können. Anonyme Quellen berichteten, dass ein Teil der Mitarbeiter über ein Jahr sowohl nachts als auch an Wochenenden arbeiten mussten.

Der Crunch soll jedoch in der Vergangenheit liegen, wie die Directors Gabe Amatangelo und Jason Slama von CD Projekt in einem unlängst geführten Gespräch mit Bloomberg berichten. Die Mitarbeiter sollen nicht mehr zu Überstunden gezwungen werden.

CD Projekt soll eine gesunde Work-Life-Balance pflegen

In dem Gespräch gab Gabe Amatangelo, Director der kommenden Erweiterung „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“, an, dass sich das Studio vom Crunch entfernt habe. Man wolle sein Versprechen einhalten, die Mitarbeiter nicht mehr zu Überstunden zu zwingen, um Release-Termine einhalten zu können.

„Glücklicherweise ist die Work-Life-Balance im Moment sehr gesund“, so Amatangelo, was von „Mitarbeitern in den unteren Ebenen“ im Gespräch mit Bloomberg ebenfalls bestätigt wurde. CD Projekt hatte vergangenen Oktober gleich fünf neue Projekte angekündigt. Neben der Erweiterung „Phantom Liberty“ wird Gabe Amatangelo auch für die „Cyberpunk 2077“-Fortsetzung verantwortlich sein, die derzeit noch den Codenamen „Orion “ trägt.

Hier einige Meldungen zu „Cyberpunk 2077“:

Dazu arbeitet das Studio auch noch an neuen Projekten in der „The Witcher“-Reihe. Auch der Director des in Ermangelung eines richtigen Namens „The Witcher 4“ genannten Spiels hat sich gegen die in der Branche so oft angewandten Überstunden ausgesprochen. Jason Slama versprach, dass es in seinem Team keinen Crunch geben soll.

Quelle: Bloomberg, IGN

Weitere Meldungen zu CD Projekt, CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, The Witcher 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren