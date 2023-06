Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Nein, ihr werdet keine Romanze mit Idris Elba haben können

In einem Interview zu dem kommenden „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ mit den Kollegen von Kotaku sorgten die Entwickler von CD Projekt Red vor wenigen Tagen erst für Verwirrung. So wurde es dargestellt, als ob sich die Spieler in der Erweiterung auf neue romantische Inhalte einstellen können.

Nun stellte der Global Community Director Marcin Momot klar, dass man mit „Phantom Liberty“ zwar eine „Menge an neuen Sachen“ hinzufügen werde. Die Romanzen werden aber kein Teil davon sein.

V soll sich auf die Intrigen konzentrieren

Einige Spieler kritisierten bereits an „Cyberpunk 2077“, dass es zu wenig Romanzen in dem Rollenspiel gebe. Und die Storys mit Charakteren, mit denen man eine Romanze eingehen könne, sollen entweder zu kurz oder zu oberflächlich sein. Scheinbar wird sich das auch bei der kommenden Erweiterung „Phantom Liberty“ nicht ändern. In dem DLC soll es keine neuen Romanzen und auch keine weitläufigen Ergänzungen zu bereits bestehenden Beziehungen geben. Das bedeutet auch, dass Idris Elba, der im Spiel den FBI-Agenten Solomon Reed verkörpern wird, wie schon Keanu Reeves (Johnny Silverhand) im Basisspiel, keine Romantik-Option sein wird.

„Während wir mit der Veröffentlichung von Phantom Liberty tonnenweise neue Dinge zum Spiel hinzufügen oder verändern, werden Romanzen kein Teil davon sein“, schrieb der Global Community Director von CD Projekt, Marcin Momot, auf Twitter, nachdem es fragen zu weiteren Romanzen-Inhalten gab. „V wird sich auf die Intrigen konzentrieren, in die sie sich verwickelt haben.“

Allerdings soll „Cyberpunk 2077“ mit der Erweiterung kräftig umgekrempelt werden. Unter anderem werden das Skill- und Perk-System überarbeitet und neue Fähigkeiten hinzugefügt. Dazu soll es ein neues Polizei-System sowie KI- und grafische Verbesserungen geben. „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ erscheint am 26. September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.

