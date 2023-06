Cyberpunk 2077: Phantom Liberty hat Einfluss auf das Ende und Schwarzmarkt im Video

Mit "Phantom Liberty" erscheint bald die langerwartete Erweiterung für "Cyberpunk 2077". Wie in einem Interview bestätigt wurde, erfolgt damit auch die Einführung eines weiteren Endes. Zudem wird in einem Video der Schwarzmarkt vorgestellt.

Zu den Features von „Cyberpunk 2077“, das Ende 2020 auf den Markt kam, gehören die verschiedenen Enden, die von den Entscheidungen der Spieler abhängig sind.

Auch die kommende Erweiterung „Phantom Liberty“ bildet keine Ausnahme und lässt den Spielern in vielen Bereichen die Wahl. Diese Entscheidungen werden sich allerdings nicht nur auf den Verlauf der zusätzlichen Story auswirken. Auch auf das Ende des Hauptspiels haben sie einen Einfluss.

Phantom Liberty findet mittendrin statt

Auf die Frage, ob „Phantom Liberty“ an eines der Enden von „Cyberpunk 2077“ anknüpft, erklärte Gabe Amatangelo, Game Director beim polnischen Studio CD Projekt, dass die Handlung vor den ursprünglichen Enden stattfindet.

„Nein, es ist mittendrin abgesiedelt. Man kommt an einen bestimmten Punkt im Spiel und es wird freigeschaltet, aber natürlich können wir es direkt überspringen, so wie es bei den Erweiterungen von The Witcher 3 gemacht wurde“, so seine Worte. „Basierend auf dem Ende von Phantom Liberty kann man dann ein neues Ende im Basisspiel freischalten.“

Mehr als ein neues Ende haben die Entwickler von „Cyberpunk 2077“ allerdings nicht geplant, da es schon für das Grundspiel mehrere Enden gibt. „Aber es gibt ein neues, das mit den neuen Beziehungen und Charakteren und Situationen hier zu tun hat“, so der Produzent.

Ebenfalls widmete er sich der Frage, wie weit die Spieler in „Cyberpunk 2077“ vorankommen müssen, um die neue Story in Angriff nehmen zu können. Sobald der Teil mit Brigitte und den Voodoo Boys erreicht ist, dürfen Spieler im Menü direkt zu einem Punkt springen, um einen neuen Charakter zu erstellen.

Ebenfalls können sich Spieler auf zahlreiche neue Nebenquests und Nebenaktivitäten einstellen, wie im Interview mit Wccftech noch einmal klargestellt wurde.

Neue Videos zeigen den Schwarzmarkt und Keanu Reeves

„Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ hatte ebenfalls einen Auftritt auf dem Xbox Games Showcase Extended. Quest Director Pawel Sasko gewährte einen neuen Blick auf den Schwarzmarkt in Dogtown, dem neuen Ort im Pacifica District von Night City.

Der Schwarzmarkt bietet einen Zugang zu einzigartigen Waffen und Cyberware, die man sonst nirgendwo bekommt. Spieler können weitere illegale Waffen und Waren finden, von denen einige extrem mächtig, aber auch gefährlicher sind. Ebenfalls kam Keanu Reeves, der Johnny Silverhand spielt, in einem Interview zu Wort. Beide Videos sind weiter unten eingebettet.

„Cyberpunk 2077“ ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. „Phantom Liberty“ wird am 26. September 2023 zum Preis von 29,99 Euro für PS5, Xbox Series X/S und PC folgen. Ein Support der Last-Gen-Konsolen ist nicht mehr geplant.

