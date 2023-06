Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty: Der Termin und ein Enthüllungstrailer zum Add-on

Die "Phantom Liberty"-Erweiterung zu "Cyberpunk 2077" erscheint am

Zu den ersten Projekten, die für eine Präsentation im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest 2023 bestätigt wurden, gehörte die große „Phantom Liberty“-Erweiterung zu „Cyberpunk 2077“.

Nachdem aus der vermuteten Enthüllung auf dem Eröffnungs-Event des Summer Game Fest 2023 am Donnerstag dieser Woche nichts wurde, nutzte CD Projekt den heutigen Xbox Games-Showcase, um uns einen ausführlichen Blick auf das kommende Add-on zu ermöglichen. Die präsentierten Eindrücke haben wir natürlich wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Ergänzend zur Präsentation wurden der Releasetermin und der Preis von „Phantom Liberty“ enthüllt. Demnach erscheint die Erweiterung am 26. September 2023 zum Preis von 29,99 Euro.

Weitere spannende Geschichten in der Welt von Cyberpunk 2077

Offiziellen Angaben zufolge dürfen wir uns in „Phantom Liberty“ auf eine Spionage-Thriller-Geschichte freuen, in der sowohl der aus dem Hauptspiel bekannte Protagonist Johnny Silverhand als auch Idris Elba eine wichtige Rolle spielen werden. Weiter hieß es, dass sich die Spielerinnen und Spieler im Verlauf der Handlung von „Phantom Liberty“ mit Solmon Reed zusammentun und eine „unmögliche Mission der Spionage und des Überlebens“ in Angriff nehmen.

Nach dem technischen Katastrophen-Launch auf der PlayStation 4 und der Xbox One entschieden sich die Verantwortlichen bei „Phantom Liberty“ dazu, die alten Konsolen außen vor zu lassen und neben dem PC nur noch die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S zu berücksichtigen.

Die richtige Entscheidung, wie die heute präsentierten Eindrücke aus der umfangreichen Erweiterung verdeutlichen.

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Wie CD Projekt vor wenigen Tagen bestätigte, wird die Forschungsphase am Nachfolger aller Voraussicht nach Anfang 2024 anlaufen.

