Cyberpunk 2077: Phantom Liberty soll die größter Erweiterung von CD Projekt werden

CD Projekt Red wird „Cyberpunk 2077“ in absehbarer Zeit mit dem DLC „Phantom Liberty“ erweitern, der voraussichtlich das größte Addon des Studios sein wird. Fans des Open-World-Rollenspiels können sich demnach auf ein umfangreiches Abenteuer gefasst machen.

Für diesen Ausblick auf „Phantom Liberty“ sorgte Marek Bugdoł, IR-Manager von CD Projekt Red, in einem Gespräch mit der polnischen Publikation Parkiet. Er deutet damit an, dass der Umfang der „Blood and Wine“-Erweiterung von „The Witcher 3: Wild Hunt“ noch einmal in den Schatten gestellt wird.

Entwickler mit dem Fortschritt zufrieden

Auch wenn Bugdoł nicht verraten konnte, wann die Marketing-Kampagne für „Phantom Liberty“ beginnen oder die Erweiterung erscheinen wird, gab er zu verstehen, dass die Entwickler mit dem aktuellen Fortschritt zufrieden sind.

„Marek Bugdoł von der Investor Relations Abteilung von CD Projekt bestätigt, dass obwohl der Veröffentlichungstermin des Addons unbekannt ist, die Arbeiten nach Plan verlaufen. Der Vertreter des Studios teilte außerdem mit, dass das Addon die größte Erweiterung in der Geschichte des Studios sein wird. Er fügte hinzu, dass man sich mit dem aktuellen Stand der Arbeit an dem Addon wohl fühlt“, so Parkiet.

„Phantom Liberty“ ist die einzige Erweiterung für „Cyberpunk 2077“ und wurde im Rahmen der Game Awards 2022 mit einem Trailer vorgestellt. Der neue Story-Abschnitt wird in einem Viertel namens Dogtown spielen und den neuen Charakter Reed einführen, der vom bekannten Schauspieler Idris Elba gesprochen wird.

„Cyberpunk 2077“ erschien ursprünglich im Dezember 2020 für PS4 und Xbox One sowie für den PC. Nachdem die Performance auf den Last-Gen-Konsolen katastrophal war und Sony den Titel monatelang aus dem PlayStation Store verbannte, sorgten kontinuierliche Verbesserungen und optimierte Fassungen für PS5 und Xbox Series X/S für deutlich mehr Spielspaß.

