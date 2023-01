Cyberpunk 2077: Erster Teaser-Trailer feiert zehntes Jubiläum

Der allererste Teaser, mit dem das polnische Studio CD Projekt RED „Cyberpunk 2077“ angekündigt hat, wurde am 10. Januar 2023 zehn Jahre alt. Am 10. Januar 2013 wurde der Clip veröffentlicht, der mittlerweile über 26 Millionen Mal abgespielt wurde. Das Spiel wurde nach ein paar Verzögerungen erst einige Zeit nach dem ersten Video veröffentlicht, am 10. Dezember 2020.

Global Community Director erinnert an ersten Teaser

„Cyberpunk 2077“ hatte nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Teaser gemein, der sich eher auf Cyber-Psychos und MAX-TAC fokussiert. Laut der Beschreibung wird in dem Video gezeigt, wie die Spezialeinheit MAX-TAC, auch Psycho-Squad genannt, ein neues Mitglied gewinnen könnte. Das Psycho-Squad ist auf die Bekämpfung der sogenannten „Psychos“ spezialisiert – Personen, die verstärkende oder verändernde Implantate und Substanzen übermäßig nutzen. Irgendwann kann der Körper diese Technologien nicht mehr verarbeiten und die Person wird zum „Psycho“. Dies resultiert meist in Amokläufen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Cyberpunk 2077“ ist 2020 mit massiven Problemen gestartet. Doch die Entwickler von CD Projekt blieben an dem Spiel dran und konnten das Ruder herumreißen. Mittlerweile ist der Titel so beliebt wie nie und das Studio arbeitet an der ersten – und einzigen – Erweiterung „Phantom Liberty“ . Darüber hinaus ist auch ein Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ in Planung

Weitere Meldungen zu „Cyberpunk 2077“:

In Zusammenarbeit mit der Animationsfirma Studio Trigger hat CD Project zudem die Anime-Serie „Cyberpunk: Edgerunners“ veröffentlicht. Die Show ist seit dem 13. September 2022 auf Netflix zu sehen und hat ebenfalls zu der wieder aufgeflammten Beliebtheit von „Cyberpunk 2077“ beigetragen. In den Kommentaren unter dem Teaser aus 2013 haben einige Nutzer bereits festgestellt, dass der Anime „Cyberpunk: Edgerunners“ mit dem ersten Video eigentlich mehr gemeinsam hatte, als das Spiel das dadurch angekündigt wurde.

Quelle: Twitter, GameRant

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren