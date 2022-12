Cyberpunk 2077: Multiplayer fiel dem Katastrophenstart auf den Konsolen zum Opfer

CD Projekt arbeitet bereits an einem Nachfolger zu "Cyberpunk 2077".

Schon kurz nach dem Release des Rollenspiels im Dezember 2020 zeichnete sich ab, dass „Cyberpunk 2077“ auf den alten Konsolen mit zahlreichen Problemen und Bugs zu kämpfen hatte.

Zwischenzeitlich wurde die PS4-Version aufgrund des technischen Zustands sogar aus dem PlayStation Store entfernt. Im Interview mit Eurogamer blickte der für „Cyberpunk 2077“ verantwortliche Senior-Quest-Designer Philipp Weber noch einmal auf die Zeit nach dem Katastrophenstart auf den Konsolen zurück und bezeichnete diese als eine große Herausforderung für das komplette Studio. Da die Entwickler über Monate mit den Arbeiten an Updates und Verbesserungen beschäftigt waren, mussten die internen Pläne über den Haufen geworfen werden.

Eine Entwicklung, der laut Weber unter anderem die seinerzeit geplante Multiplayer-Komponente von „Cyberpunk 2077“ zum Opfer fiel.

Der Fokus lag auf einer hochwertigen Spielerfahrung

„Wir mussten uns wirklich ansehen, was die Prioritäten für Cyberpunk [nach dem Start] waren“, so Weber, der kürzlich als Narrative-Director des neuen „The Witcher“-Spiels bestätigt wurde, das aktuell unter dem Codenamen „Polaris“ entsteht. „Die Priorität war, dass das Haupterlebnis für die Menschen in einem wirklich guten Zustand abläuft. Und im Wesentlichen bedeutete die Änderung der Prioritäten, dass andere R&D-Projekte eingestellt werden mussten.“

Weber weiter: „Bei Cyberpunk 2077 wollten wir viele Dinge gleichzeitig umsetzen. Daher mussten wir uns nur wirklich konzentrieren und sagen: ‚Okay, was ist der wichtige Teil? Ja, wir werden diesen Teil wirklich gut machen.'“ Komplett vom Tisch sind die Multiplayer-Pläne für die „Cyberpunk“-Reihe übrigens nicht, da CD Projekt vor wenigen Monaten darauf hinwies, dass Mehrspieler-Komponenten bei kommenden Projekten des Studios eine wichtige Rolle spielen werden.

Derzeit arbeitet CD Projekt an der Story-Erweiterung „Phantom Liberty“, mit der die „Cyberpunk 2077“-Community im Laufe des kommenden Jahres versorgt werden soll. Zudem erscheint 2023 eine Game-of-the-Year-Edition zum düsteren Rollenspiel, die neben dem Hauptspiel auch die besagte Story-Erweiterung umfasst.

Konkrete Termine wurden hier allerdings noch nicht genannt.

