Cyberpunk 2077: Crunch bis zur Fertigstellung – Alle Mitarbeiter arbeiten sechs Tage die Woche

CD Projekt REDs Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ ist seit Jahren das meisterwartete Spiel in allen möglichen Umfragen. Und da schmerzte es die Fans umso mehr, dass die Entwickler die Veröffentlichung bereits mehrfach verschieben mussten. Nachdem man einen Mai- sowie einen September-Termin nicht einhalten konnte, soll Night City endlich am 19. November 2020 auf PlayStation 4, Xbox One und PC die Pforten öffnen.

Das ganze Studio wird aktuell übertaktet

Allerdings müssen die Mitarbeiter offenbar bis an ihre Grenzen gehen, um dieses hochgesteckte Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Denn Bloomberg berichtet, dass beim Entwicklerstudio eine Sechs-Tage-Woche eingeführt wurde, damit man die Mammutaufgabe auch bewältigen kann. Laut einem anonymen Mitarbeiter arbeitet ein Teil des Teams bereits seit über einem Jahr sowohl nachts als auch an Wochenenden.

Des Weiteren soll das Studiooberhaupt Adam Badowski eine Rundmail an die Mitarbeiter herausgeschickt haben, in der er betont, dass man diese Arbeitszeiten für den Feinschliff des Spiels benötigt. In der E-Mail soll folgendes geschrieben stehen: „Ab heute befindet sich das komplette Studio im Overdrive.“

Dies bedeutet, dass alle Mitarbeiter eine normale Fünf-Tage-Woche sowie einen zusätzlichen bezahlten Tag am Wochenende leisten müssen, der auch von den polnischen Arbeitsrechten unterstützt wird. In der Vergangenheit hatte CD Projekt RED noch klargestellt, dass man möglichst keine Crunch-Praktiken nutzen möchte, um die Entwicklung von „Cyberpunk 2077“ rechtzeitig abzuschließen.

Dazu habe sich Badowski in der E-Mail ebenfalls geäußert: „Ich nehme die komplette Gegenreaktion für die Entscheidung auf mich. Ich weiß, dass dies im direkten Gegensatz zu dem steht, was wir über Crunch gesagt haben. Es steht auch im direkten Gegensatz zu dem, was ich vor einer Weile noch selbst glaubte ─ dass Crunch niemals die Antwort sein sollte. Aber wir haben alle anderen Möglichkeiten ausgereizt, um diese Situation zu meistern.“

Nachdem die teils schwierigen Arbeitsbedingungen bei CD Projekt RED bereits vor einigen Jahren in die Kritik geraten waren, hatten sich verschiedene leitende Mitarbeiter wie Firmenchef Marcin Iwiński und John Mamais, Chef von CD Projekt RED in Krakau, dafür ausgesprochen, dass man Crunch bestmöglich einschränkt und geregelte Arbeitszeiten bietet, insofern dies möglich ist. Jedoch hatte man auch da schon durchblicken lassen, dass es Ausnahmesituationen geben könnte, in denen man solche Maßnahmen nicht vermeiden kann. Auch Geschäftsführer Adam Kicinski hatte im vergangenen Januar bestätigt, dass man zu einem gewissen Grad Crunch benötigen würde, um „Cyberpunk 2077“ fertigzustellen. Jedoch wolle man dies vernünftig umsetzen.

Doch warum ist dies solch ein großes Thema? In der Vergangenheit hatten bereits herbe Crunch-Zeiten bei Studios wie Rockstar Games, Naughty Dog und auch BioWare große Wellen geschlagen, da mehrere Mitarbeiter einen Burnout erlitten, den Depressionen verfielen und letztendlich physische sowie mentale Schäden davontrugen. Seitdem wird offen über das Thema gesprochen, wobei die großen Entwickler auch Besserung versprechen.

CD Projekt RED hat sich zu dem neuesten Bericht von Bloomberg noch nicht zu Wort gemeldet. Bereits bei der Entwicklung von „The Witcher 3: Wild Hunt“ wurden dem Studio Crunch-Praktiken vorgeworfen, die man damals nicht dementierte.

