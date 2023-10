Cyberpunk 2077: Nachfolger entsteht beim Team, das die Probleme des ersten Teils ausbügelte

Im Rahmen einer Investorenkonferenz verloren die Verantwortlichen von CD Projekt ein paar Worte über "Cyberpunk 2077" und die Arbeiten am Nachfolger, der sich aktuell unter dem Codenamen "Project Orion" in Entwicklung befindet. Laut Chief-Creative-Officer Adam Badowski entsteht das Sequel bei dem Team, das seinerzeit die Probleme des ersten Teils in Angriff nahm.