Cyberpunk 2077: Neuer Meilenstein und erste Verkaufszahl zum DLC verkündet

CD Projekt RED hat die aktualisierte Verkaufszahl von "Cyberpunk 2077" herausgegeben. Damit knackte das Open-World-RPG einen Verkaufsmeilenstein, für den "The Witcher 3" deutlich länger brauchte.

Das Cyberpunk-Rollenspiel hat sich nun offiziell häufiger verkauft als „The Witcher 3: Wild Hunt“. Das zeigt der neueste Verkaufsmeilenstein, den CD Projekt REDs Geschäftsführer Adam Kiciński auf dem heutigen Investorentag verkündete.

Stolze 25 Millionen Mal hat sich „Cyberpunk 2077“ inzwischen verkauft. Dafür brauchte das Action-RPG weniger als drei Jahre: Am 10. Dezember 2020 fand der Release statt.

Deutlich schneller als The Witcher 3

„The Witcher 3“ brauchte für diesen Meilenstein viereinhalb Jahre. Die Gesamtverkaufszahl ist mit rund 50 Millionen Verkäufen natürlich deutlich höher. Schon seit Mai 2015 ist das Fantasy-RPG auf dem Gaming-Markt.

So schlecht die Konsolenversionen anfangs auch liefen, so sehr überzeugt das Spiel inzwischen. Schließlich reichte das Entwicklerteam zahlreiche Patches nach, um den mangelhaften technischen Zustand deutlich aufzuwerten.

Am 21. September kam schließlich Version 2.0 heraus, die eine stark verbesserte Spielerfahrung bietet. Zusätzlich erschien fünf Tage später die „Phantom Liberty“-Erweiterung, mit der die Community neue Story-Inhalte bekam. Deren Verkaufszahl betrug in der Launch-Woche übrigens drei Millionen Einheiten, was für die wenigen Tage ebenfalls ein großer Erfolg ist.

35,9 Prozent der Verkäufe stammen aus Nordamerika. Dicht dahinter folgt Europa mit 35,1 Prozent, während 23,1 Prozent der Nutzer auf die asiatischen Spieler entfallen. Der Rest entfällt auf Australien (2,8 Prozent), Südamerika (2,7 Prozent) und Afrika (0,4 Prozent).

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu „Cyberpunk 2077“:

Nennenswerte Updates wird es in Zukunft nicht mehr geben. Denn wie wir letzte Woche berichteten, zog CD Projekt RED mit dem veröffentlichten DLC einen Schlusstrich.

„Cyberpunk 2077“ ist für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. PlayStation-Spieler zahlen im Store 49,99 Euro. Premium-Abonnenten können sich zudem eine fünfstündige Testversion herunterladen.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren